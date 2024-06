Like a Dragon Yakuza serie TV: quando esce, dove vederla, di cosa parla

In modo del tutto inaspettato, è stata svelata la nuova serie televisiva Like a Dragon: Yakuza, che ha di certo generato entusiasmo e curiosità tra i fan.

Ispirata al celebre videogioco omonimo, la serie si propone di trasportare gli spettatori nel complesso mondo del crimine organizzato giapponese, stavolta in un formato seriale.

Se siete interessati a conoscere maggiori dettagli, sappiate che in questo articolo vi parleremo della trama, delle date di uscita e di dove potrete vedere la serie.

Di cosa parla Like a Dragon: Yakuza? Trama

Like a Dragon: Yakuza seguirà fedelmente le vicende narrate nei primi due titoli della saga videoludica. La storia ruota attorno a Kazuma Kiryu, un ex membro della Yakuza che tenta di lasciare il suo passato criminale alle spalle per costruirsi una nuova vita – che è anche l'iconico protagonista principale della saga videoludica.

Tuttavia, il suo passato oscuro lo tormenta, fino al punto da trascinarlo nuovamente nel mondo della malavita giapponese. La serie approfondirà temi come la lealtà, la redenzione e i sacrifici personali imposti dalla vita nella Yakuza, che assorba ogni aspetto dell'esistenza dei suoi membri.

Ambientata nelle pericolose ma vivaci vie di Kamurocho, la trama si sviluppa attraverso intrighi, tradimenti e scontri violenti, e sembra lecito aspettarsi svolte che possano tenerci costantemente con il fiato sospeso, considerando quanto anche i giochi puntino sulla costruzione di una narrativa solida.

Chi è il protagonista di Like a Dragon: Yakuza?

Il ruolo principale nella serie è affidato all'attore giapponese Masataka Kubota, che interpreta Kazuma Kiryu.

Kiryu è un personaggio complesso e carismatico, noto per il suo forte senso di giustizia e lealtà, nonostante il suo coinvolgimento negli intrighi della Yakuza.

Dopo aver scontato una lunga pena in carcere per un reato che non ha commesso, Kiryu si ritrova in un ambiente criminale profondamente cambiato, chiamato ad affrontare nuovi pericoli e sfide nel tentativo di proteggere i suoi cari.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sul cast che darà vita a Yakuza sul piccolo schermo.

Quando esce Like a Dragon: Yakuza?

Like a Dragon: Yakuza uscirà esclusivamente su Amazon Prime Video e sarà pubblicata in due parti, il 25 ottobre e il 1 novembre 2024.

La prima stagione coprirà gli eventi dei primi due giochi, facendoci quindi muovere i primi passi in compagnia di Kiryu a Kamurocho.

Dove vedere Like a Dragon: Yakuza

Come dicevamo, la serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Se siete già abbonati al servizio Prime, potrete accedere facilmente alla piattaforma di streaming con il vostro account Amazon. Prime Video è visitabile via web, attraverso le app per iOS, Android e Windows – e ovviamente su smart TV.

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime, potreste sfruttare il periodo di prova gratuito di 30 giorni. Oltre a Prime Video, l’abbonamento vi darà accesso a numerosi altri vantaggi, come la consegna rapida e gratuita degli ordini Amazon, l’accesso a Amazon Music, Amazon Luna Gaming, e Amazon Prime Reading.

Quanto costa Amazon Prime Video?

Prime Video è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, con un costo mensile di 4,99€ – o di 49,99€ se preferite il pagamento annuale.

Dal mese di aprile, è stato anche introdotto un tier di abbonamento privo di pubblicità, che costa però 1,99€ aggiuntivi al mese, rispetto alla tariffa di base. Se non volete sorbirvi pubblicità, può essere la soluzione ideale per godervi serie come Yakuza.

Per ogni ulteriore approfondimento sugli adattamenti dei videogiochi, vi ricordiamo di visitare il nostro hub dedicato.