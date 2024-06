Un nuovo Red Faction sarebbe stato cancellato

È passato più di un decennio dall'ultima volta che Red Faction ha visto una nuova iterazione del franchise.

Red Faction: Armageddon del 2011 è stata infatti l'ultima volta che il franchise ha visto un nuovo ingresso. Certo, c'è stato Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered del 2016, un remaster del gioco base, ma resta il fatto che il franchise è rimasto a lungo inattivo (anche se avvistabile ancora su Amazon).

Detto questo, le basi per un nuovo gioco di Red Faction erano state gettate, ma a quanto pare è andata male.

Le informazioni sulla rinascita mancata della serie provengono da Rock Paper Shotgun (via The Gamer): a quanto pare, infatti, il revival è stato interrotto, anche se quello che era stato proposto aveva le ossa di un degno successore del franchise.

Il successore di Red Faction avrebbe ignorato Red Faction: Armageddon e, secondo quanto riportato da Edwin Evans-Thirlwell di Rock Paper Shotgun, il team di Fishlabs - uno studio di proprietà di Embracer Group - aveva iniziato a lavorare internamente a un nuovo capitolo.

Il gioco sarebbe stato più in linea con Red Faction: Guerrilla, ignorando gli eventi di Red Faction: Armageddon. In altre parole, più abbattimento di basi in un ambiente aperto e meno sparatutto in terza persona lineare.

Secondo quanto riportato, la storia del successore si sarebbe svolta 100 anni dopo gli eventi di Guerrilla. Il protagonista sarebbe stato una donna e ci sarebbero state diverse fazioni con cui stringere alleanze.

Per quanto riguarda la mappa, è stata progettata per essere una mappa del mondo marziano più terraformata e colorata, di dimensioni simili al mondo del gioco precedente.

Oltre a richiamare i Red Faction di un tempo, il gioco avrebbe anche cercato di essere più aperto nel suo approccio. Secondo il rapporto, sono state discusse idee per l'infiltrazione furtiva con travestimenti e funzioni di personalizzazione dei veicoli.

Il team sperava persino in un sistema di dialogo dinamico in cui i PNG potessero commentare il modo in cui il giocatore affrontava una particolare missione.

Fishlabs ha iniziato a lavorare a un trailer Unreal Engine 5 da presentare a Plaion. A quanto pare, il team ha presentato la sua visione di un successore di Red Faction in diverse occasioni e il feedback è stato positivo, anche se un voto diviso 50-50 tra gli azionisti ha condannato il progetto, che è stato cancellato.

Purtroppo, quindi, è difficile che vedremo nuovi capitoli della serie in futuro, ora come ora. Se volete recuperare la recensione dell'ultimo Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered, cliccate qui.