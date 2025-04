Un nuovo gioco coi mech disponibile gratis, da ora

L'universo dei mech si amplia con l'arrivo di Steel Hunters, una nuova proposta che promette di stravolgere le regole del genere combinando elementi di battle royale e meccaniche di estrazione.

Sviluppato da Wargaming, lo studio già noto per la trilogia World of Tanks (che trovate su Amazon), Warships e Warplanes, questo titolo free-to-play (ossia gratis) catapulta i giocatori in un futuro post-apocalittico dove enormi robot da combattimento sono diventati l'ultima speranza dell'umanità.

La premessa narrativa, che ricorda vagamente l'immaginario di Pacific Rim, pone i giocatori al comando di "Hunters", imponenti mech alti come palazzi di due piani, progettati inizialmente per raccogliere risorse aliene dopo un evento catastrofico.

A differenza di molti suoi predecessori nel genere, Steel Hunters adotta una formula PvPvE dove le fazioni sopravvissute si contendono le scarse risorse di una Terra ormai abbandonata.

Questa battaglia per la sopravvivenza si traduce in scontri tattici dove la cooperazione di squadra diventa fondamentale per emergere vittoriosi. L'esperienza tattica collettiva è infatti uno dei pilastri su cui si regge l'intera architettura ludica del titolo, invitando i giocatori a sviluppare sinergie efficaci piuttosto che affidarsi esclusivamente alle proprie capacità individuali.

La versione di lancio offre sette differenti Hunters, ciascuno dotato di abilità peculiari e completamente personalizzabili. Ogni mech può essere equipaggiato con armi diverse, attrezzature specifiche e modifiche che ne alterano le prestazioni sul campo di battaglia.

Questo sistema di personalizzazione stratificata permette ai giocatori di adattare il proprio stile di gioco alle esigenze della squadra o alle caratteristiche delle tre mappe dinamiche attualmente disponibili nel gioco.

La modalità principale al lancio, denominata "The Last Stand", mette alla prova le capacità strategiche dei piloti in scenari che richiedono tanto abilità individuali quanto coordinamento di squadra. Gli scontri si svolgono in ambientazioni che ricordano un pianeta Terra ormai irriconoscibile, dove la tecnologia aliena si fonde con i relitti della civiltà umana creando paesaggi tanto affascinanti quanto letali.

Contemporaneamente al lancio in accesso anticipato, Wargaming ha rilasciato anche il primo battle pass del gioco, completamente gratuito. Disponibile fino al 29 aprile, offre skin esclusive, ricompense varie, potenziatori e crediti da utilizzare all'interno del gioco.

Gli appassionati del genere possono già scaricare gratuitamente Steel Hunters su Steam qui ed entrare a far parte di questa nuova odissea meccanizzata.

