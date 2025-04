Steam vi regala 2 nuovi giochi gratis, ma avete poche ore

Su Steam potete riscattare da questo momento ben 2 nuovi giochi gratis, grazie alle nuove promozioni di lancio che vi permetteranno di averli in vostro possesso prima che diventino a pagamento.

Come sempre non sarà necessario effettuare alcun tipo di acquisto, ma solo assicurarvi di essere in possesso di un account su Steam.

Il primo titolo che vi proponiamo è Dreams of Aether, uno spin-off del platform fighter Rivals of Aether rilasciato come pesce d'aprile, ma considerabile un gioco completo a tutti gli effetti.

Si tratta di una raccolta di minigiochi che omaggia la serie WarioWare (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon), ma che vede protagonisti i personaggi della serie picchiaduro: dovrete completare microgiochi a tempo e cercare di scappare da un incubo senza fine.

Avete però tempo fino alle ore 19.00 di oggi 2 aprile per riscattarlo: superata questo limite, Dreams of Aether sarà disponibile a pagamento per 2,99€.

C'è qualche ora in più per riscattare invece il secondo gioco gratis: Three Sisters è un gioco di ruolo surreale che non fa nulla per farsi prendere sul serio, tra granchi che ci invitano a passare a miglior vita e, per ammissione degli stessi sviluppatori, una colonna sonora fin troppo vasta.

Un'idea decisamente divertente per chi non è alla ricerca di un'esperienza profonda, soprattutto considerando che sarà disponibile per il riscatto gratuito fino al 4 aprile alle ore 19.00.

Se volete aggiungere questi titoli alle vostre collezioni, vi lascio ai link ufficiali qui di seguito: non dovete fare altro che fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", dopo aver naturalmente effettuato il login con il vostro profilo Steam.

Non posso che augurarvi fin da subito buon divertimento con i vostri omaggi: se avete fatto in tempo a riscattarli, resteranno vostri per sempre.

Qualora siate alla ricerca di ulteriori giochi gratuiti, senza limiti di tempo, vi ricordo che nelle scorse ore vi abbiamo segnalato altri 4 free-to-play interessanti su Steam.