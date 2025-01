Un nuovo action RPG di Warhammer è stato cancellato

Il successo di Space Marine 2 sembrava aver aperto le porte a una nuova ondata di videogiochi ambientati nell'universo di Warhammer: sebbene il franchise di Games Workshop abbia una lunga storia di adattamenti videoludici, questa è stata la prima volta che uno dei suoi titoli è riuscito a diventare un fenomeno globale di così grande successo.

Tuttavia, sembra che l'attesa per un nuovo titolo sarà più lunga del prevista: un report di MP1st ha infatti svelato che è stato improvvisamente cancellato lo sviluppo di un nuovo gioco di Warhammer non annunciato, presumibilmente un action RPG cooperativo.

Dal report emerge che il titolo in questione era in sviluppo presso lo studio Thought Pennies, fondato nel 2020 da Tim Erns, con esperienze in franchise come Star Wars e Final Fantasy.

Purtroppo pare che la crisi finanziaria e di mercato abbia messo a dura prova lo studio, costretto a diverse ondate di licenziamenti nel 2023 e alla fine dello scorso anno: quest'ultima in particolar modo si sarebbe rivelata decisiva in senso negativo, portando poi alla cancellazione di questo videogioco di Warhammer.

Dal poco che abbiamo scoperto tramite i profili LinkedIn degli sviluppatori coinvolti e mettendo insieme i pezzi, sembra che il titolo fosse in sviluppo dal 2022: avrebbe sfruttato l'Unreal Engine 5 e offerto «un cast di eroi e playstyle unici».

L'ambientazione sarebbe stata dark fantasy e avrebbe incluso un mix di combattimento ravvicinato e dalla distanza, con nemici mostruosi da sconfiggere.

Alla fine sarebbe stata la stessa Games Workshop a decidere di cancellare il progetto, dato che viene segnalato che lo sviluppo non è più andato avanti dopo il ritiro dei fondi allo studio: evidentemente, l'editore non deve aver ritenuto soddisfacenti i progressi fatti fino a questo momento.

I fan di Space Marine 2 (trovate la Gold Edition scontata su Amazon, se volete provarlo) dovranno necessariamente attendere ancora a lungo prima di vedere un nuovo videogioco di Warhammer o 40K, ma è probabile che dopo il successo del titolo di Saber l'editore stia analizzando lo sviluppo di nuovi titoli con molta più attenzione rispetto al passato.

In attesa di saperne di più sull'argomento, cogliamo l'occasione per segnalare che c'è un gioco di Warhammer 40K disponibile in formato free-to-play, qualora vogliate ingannare l'attesa.