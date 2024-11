C'è un gioco di Warhammer 40k che potete giocare gratis

Warhammer ha dalla sua un gran numero di titoli di successo, tra cui Warhammer 40.000: Space Marine 2, ma non è l'unico videogioco dedicato al francbhise ad essere stato lanciato di recente.

Sviluppato e pubblicato da Everguild, è da poco sbarcato infatti anche Warhammer 40.000: Warpforge, gratis su Steam da ora.

«Il vostro Signore della Guerra guida il vostro esercito dal fronte, impegnando attivamente le unità nemiche. Le unità possono scegliere di attaccare in modalità a distanza o in mischia, aggiungendo una nuova dimensione e profondità al combattimento», si legge nella descrizione del gioco (via GamingBible).

In questo gioco di carte free-to-play, i giocatori parteciperanno a brutali schermaglie mentre riuniscono le varie vacanze del 41imo millennio.

Dico “varie”, perché al momento del lancio sono disponibili 10 fazioni, mentre altri gruppi sono in arrivo quando Warpforge inizierà a distribuire i suoi contenuti post-lancio.

Nel gioco partirete in ogni caso con un mazzo iniziale per ciascuna delle fazioni disponibili, scegliendo quella per la quale volete guadagnare ricompense durante la campagna principale del gioco.

«Ogni fazione vanta meccaniche uniche che evocano il suo stile di combattimento: Gli Orchi beneficiano di attacchi 'Mob', i Tiranidi 'Sciamano' insieme e i Necrons 'Rianimano' le loro truppe.»

Anche gli scenari sono importanti: il giocatore che parte per primo può scegliere il momento dell'attacco, innescando effetti ambientali che possono cambiare lo scenario.

Però, a quanto pare c'è un "ma": Warhammer 40.000: Warpforge sembra essere in difficoltà con le recensioni. Attualmente ha una valutazione “Mista” su Steam.

«Troppo pay-to-win», ha osservato un utente, mentre un altro ha aggiunto: «Meccanicamente è abbastanza bello, ma la monetizzazione confusa e abusiva lo ha ucciso. Se dovessero mai rilanciare questo gioco con modi più realistici di guadagnare carte nel tempo, prezzi migliori e prezzi regionalizzati, potrei provarlo di nuovo.»

«Il gioco ha seri problemi di bilanciamento. Per dirla in parole povere, il gioco non vi piacerà finché non avrete speso più di 250 dollari e anche in quel caso basta una patch per farvi spendere più soldi per costruire mazzi specifici che funzionino», ha detto un giocatore.

Di solito dico che vale sempre la pena di provare i giochi free-to-play, quindi comunque vorrete dare una chance a Warhammer 40.000: Warpforge cliccando qui.

