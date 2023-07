Un Need for Speed è gratis, ma per poco

Need for Speed Unbound è stato lanciato con recensioni contrastanti da parte della critica e vendite a loro modo piuttosto tiepide, nonostante lo stile artistico fresco e ispirato del racing EA non fossero per niente male.

Il franchise era del resto stato un po' messo da parte negli ultimi anni, tanto che nemmeno l’uscita di un film (che trovate su Amazon) aveva ribaltato la situazione.

L'ultimo capitolo della serie racing arcade di Electronic Arts e sviluppata da Criterion (qui trovate la nostra recensione) è quindi stato solo un buon tentativo di riportare il auge la celebre IP.

Ora, come riportato anche da ComicBook, questa settimana il gioco è disponibile su Steam per un weekend free-to-play.

Se quindi siete alla ricerca di un buon gioco di corse, totalmente gratis, provare Need for Speed Unbound potrebbe essere una buona idea.

Del resto non c'è niente di meglio che avere un intero fine settimana a disposizione per mettere mano al gioco, prima di decidere se acquistarlo oppure no.

Il periodo free-to-play di Need for Speed Unbound terminerà infatti tra appena tre giorni (nel momento in cui scriviamo), sebbene il gioco è attualmente in vendita a prezzo ridotto fino al 27 luglio.

Lo sconto del 70% si estende anche alla Palace Edition, che include diverse auto, effetti di guida e cosmetici. Se volete darci una chance, cliccate qui.

Se quindi avete deciso che è il caso di recuperare Need For Speed Unbound, potrebbero farvi comodo i requisiti minimi e consigliati della versione PC: dategli un'occhiata.

Restando in tema, un vero e proprio rifacimento dell'amato racing Need For Speed Most Wanted di EA sarebbe stato apparentemente confermato da una doppiatrice.

Ma non solo: alcune settimane qualcuno ha deciso di prendere Need For Speed Underground 2 e dargli nuova vita, per un risultato finale realmente sorprendente.