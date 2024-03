Un grande JRPG non lascerà Game Pass a marzo

Xbox ha annunciato che Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered non lascerà più la libreria Game Pass questo mese, come precedentemente previsto.

Come ormai gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) sanno bene, ogni metà e fine mese assistiamo a un refresh del catalogo.

Microsoft ci permette di sapere con circa due settimane di tempo quali giochi dovremmo scaricare e provare prima che vengano rimossi definitivamente dal servizio e in questo caso i titoli "condannati" erano tre.

Nell'aggiornamento del Game Pass della scorsa settimana, il team aveva stabilito che il remaster di Ni No Kuni del 2022 avrebbe lasciato il servizio il 15 marzo, lasciando a bocca asciutta i fan di questo ottimo gioco di ruolo nipponico.

Tuttavia, da quando è stato pubblicato il comunicato, il team ha rimosso il titolo dall'elenco dei titoli in uscita, fornendo il seguente aggiornamento (via PureXbox):

«Nota dell'editore: Questo articolo è stato aggiornato per rimuovere Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered dalla lista dei titoli in uscita. Il gioco non lascerà più la libreria del Game Pass il 15 marzo» recita il comunicato.

Al momento in cui scriviamo, quindi, abbiamo solo due titoli che lasceranno il servizio a metà marzo: Hardspace: Shipbreaker e Shredders su console, PC e cloud.

Se volete vedere cosa sta per arrivare nella libreria piuttosto che uscire questo mese, date un'occhiata alla nostra carrellata completa di Xbox Game Pass di marzo, con ulteriori annunci in arrivo da Xbox nella seconda metà del mese.

Restando in tema, quali sono i giochi inclusi nel catalogo di Xbox Game Pass? Vediamolo l'elenco completo nel nostro articolo sempre aggiornato.

