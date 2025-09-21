Bandai ha annunciato ufficialmente l’apertura dei preordini per il nuovo model kit della linea 30 Minutes Fantasy, dedicato a Gai del Fuoco, uno dei protagonisti di Samurai Troopers (conosciuto in Italia come I 5 Samurai). Questa uscita accompagna il lancio del nuovo anime previsto per gennaio 2026, riportando alla ribalta una serie amatissima dagli appassionati di animazione giapponese degli anni ’80 e ’90.

Gai del Fuoco - 30 Minutes Fantasy

La linea 30 Minutes Fantasy si distingue per essere composta interamente da kit in plastica da assemblare, pensati per offrire al pubblico un’esperienza di costruzione semplice ma dettagliata. Il nuovo Gai avrà un’altezza di circa 15 cm e potrà essere esposto in diverse configurazioni: sia nella sua versione standard, priva di armatura, sia con l’iconica corazza che lo ha reso celebre tra i fan. Questa flessibilità consente di personalizzare al massimo il modello, adattandolo a ogni tipo di esposizione.

Il set comprenderà inoltre diversi volti alternativi, che permetteranno di riprodurre le principali espressioni del personaggio e di ricreare scene dinamiche tratte dall’anime. Una scelta che valorizza la possibilità di variare la presentazione del kit e di aggiungere un tocco personale alla collezione.

Questo nuovo model kit rappresenta un’occasione importante non solo per i nostalgici della serie originale, ma anche per le nuove generazioni che potranno scoprire Samurai Troopers attraverso il nuovo adattamento animato. Con un mix di qualità costruttiva, fedeltà al design originale e possibilità di personalizzazione, la figure di Gai del Fuoco si candida a diventare un pezzo imperdibile per tutti i collezionisti e gli appassionati di anime e model kit.

Prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda la distribuzione, l’uscita del model kit è prevista inizialmente in Giappone a marzo 2026. In Italia arriverà, come di consueto, due mesi dopo, ovvero a maggio 2026, grazie al distributore ufficiale Cosmic Group, che ha già avviato la fase di preordine. Il prezzo indicativo sarà di circa 50,00 euro, in linea con le altre proposte della linea 30 Minutes Fantasy.