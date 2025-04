Un Film Minecraft 2 si farà davvero: «Sarà divertente»

Nonostante il reveal iniziale sembrava annunciare un disastro annuncio, Un Film Minecraft si è già dimostrato uno dei più grandi successi di sempre per un film tratto dai videogiochi, smentendo ogni possibile previsione.

L'adattamento del fenomeno di Mojang ha infatti avuto il miglior weekend di apertura di sempre negli Stati Uniti per un film tratto dai videogiochi, battendo il precedente record che apparteneva a Super Mario Bros. Il Film.

Probabilmente non stupirà dunque nessuno di voi scoprire che Un Film Minecraft 2 alla fine si farà davvero: per quanto non sia ancora stato annunciato ufficialmente, il regista Jared Hess ha confermato che se ne sta già parlando internamente.

In un'intervista rilasciata a Deadline, il regista ammette di essere già emozionato all'idea di poter tornare in questo mondo, dato che ci sono ancora tantissimi elementi dal videogioco (che trovate su Amazon) ancora inesplorati nella versione cinematografica:

«Mi divertirei un mondo a fare il sequel e sembra ci siano già discussioni in corso per farlo accadere, quindi sono super emozionato. Sarà davvero divertente tornare in questo mondo e anche i fan si stanno divertendo molto. Abbiamo lanciato un indizio [sul sequel] nei titoli di coda e i fan stanno già iniziando a scatenarsi».

Nei titoli di coda è stato infatti confermato l'arrivo di un altro protagonista storico di Minecraft, anche se attualmente non vi diremo di chi si tratta per evitare spoiler.

A questo punto sembrerebbe solo una questione di tempo prima che Un Film Minecraft 2 venga annunciato in via ufficiale, ma visto il successo a livello di botteghino non poteva essere altrimenti.

Nello specifico, sembra che molti spettatori si stiano divertendo in maniera non poco esagerata ad esaltarsi di fronte ad alcuni momenti "meme" della pellicola: la scena del Chicken Jockey, in particolar modo, sta causando non pochi grattacapi ai proprietari dei cinema.