Un fan ha creato la prima Xbox portatile, in attesa delle vere console

Chi ha seguito più da vicino le ultime novità del mondo Xbox saprà bene che le console portatili sono diventate da diverso tempo un chiodo fisso di Phil Spencer.

Dopo il successo di ibridi come Steam Deck e ROG Ally, anche la casa di Redmond sta prendendo in seria considerazione una sua console portatile, che riesca a essere compatibile con l'ecosistema delle ultime periferiche Xbox.

In attesa che arrivino buone notizie da casa Microsoft, qualcuno ha deciso che non era più tempo di aspettare e ha deciso di muoversi in avanti coi lavori, progettando una vera Xbox portatile.

Come segnalato da Game Rant, l'utente Redherring32 su X ha pubblicato un video in cui svela il suo modello portatile, in grado di far girare tutti i giochi del catalogo della prima console di casa Microsoft.

È proprio qui il dettaglio che potrebbe deludere molti fan: non si tratta di una versione portatile delle Series S o Series X (che trovate invece su Amazon), ma di un modo per riportare in vita le prime console.

Il fan spiega che non si tratta di un ibrido tra PC o console, ma che il suo progetto utilizza una vera scheda madre della primissima console Xbox, con un display 480p da 9 pollici, un ingresso USB-C da 100W per la ricarica, audio e video interamente digitali e di essere al lavoro perfino per il supporto al Wi-Fi 6, per utilizzare le funzionalità di Xbox Live.

Ovviamente i server originali sono stati ormai spenti da diverso tempo, ma è comunque possibile utilizzare soluzioni alternative di terze parti per continuare a giocare online: un'idea che, a questo punto, sarebbe possibile implementare anche su questa bizzarra console.

Si tratta indubbiamente di un progetto molto affascinante e che, allo stesso tempo, ci fornisce un'idea di come potrebbe essere una Xbox portatile ufficiale — almeno a livello estetico.

Se siete interessati a saperne di più oppure, perché no, provare a crearne una voi stessi, l'autore ha annunciato di voler rendere il progetto open source e pubblicare tutti i dettagli nelle prossime settimane.