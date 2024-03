Un fan della trilogia di Dark Souls ha compiuto un'impresa record

La trilogia di Dark Souls può essere piuttosto ostica se siete alle prime armi con i soulslike, anche se a quanto pare c'è chi la reputa una passeggiata di salute.

L'annuncio del DLC Shadow of the Endtree per Elden Ring (il gioco base lo trovate su Amazon) ha infatti riportato in auge i souls nella loro interezza.

Del resto, senza Dark Souls 2 forse non avremmo mai avuto Elden Ring, come spiegato dallo stesso Hidetaka Miyazaki.

Che si tratti di giochi impegnativi è risaputo, ma a quanto per lo streamer noto come "Regole" non è così (via The Gamer).

Lo streamer di Twitch si è recentemente guadagnato un nuovo record mondiale battendo non solo il primo gioco, ma anche entrambi i sequel, in meno di 90 minuti.

Regole ha annunciato il suo nuovo record mondiale tramite il suo account Twitter, condividendo le statistiche e il tempo finale della sua run per i posteri.

In totale, il fan è riuscito a completare tutti i giochi di Dark Souls uno dietro l'altro in 1 ora e 29 minuti esatti, con un tempo ancora più impressionante di 1 ora, 19 minuti e 20 secondi se si tiene conto solo del tempo trascorso nei giochi.

Non sorprende che Regole abbia seguito in streaming il completamento del suo record mondiale, postando il tempo che ha impiegato per finire ogni gioco man mano che lo attraversava.

Naturalmente il primo è stato Dark Souls 1, che Regole è riuscito a spazzolare via in poco più di 23 minuti, mentre completare Dark Souls 2 è stato un compito ancora più facile, con un tempo totale di poco inferiore ai 18 minuti.

D'altra parte, Dark Souls 3 è stato una bestia diversa, che ha richiesto quasi lo stesso tempo dei due precedenti capitoli messi insieme.

Regole sa però di poter migliorare il gioco e punta a ridurre il suo tempo di gioco a meno di 75 minuti, con l'ambizione di inviare le sue gare ai Summer Games Done Quick se sarà abbastanza veloce. Insomma, in bocca al lupo.

Restando in tema soulslike, i fan hanno scoperto un accenno proprio a Dark Souls 2 nel trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, che a molti sarà quasi certamente sfuggito.