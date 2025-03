Un Dragon Quest torna su Nintendo eShop dopo essere sparito, e c'è un'altra buona notizia

L'epoca del digital delivery crea anche delle situazioni molto strane e/o particolari, come la scomparsa di alcuni videogiochi per un periodo dai cataloghi digitali, come Dragon Quest XI S.

Il JRPG di Square Enix era stato rimosso dal negozio digitale di Nintendo Switch all'inizio di febbraio, senza delle grandi spiegazioni esaustive a corredo.

E ora, con la stessa velocità con cui è stato rimosso, Square Enix ha confermato che Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva è finalmente tornato disponibile per l'acquisto sul Nintendo eShop, dopo essere stato rimosso.

L'annuncio è arrivato tramite i social network dell'azienda, con un'altra buona notizia a corredo.

Non solo il gioco è di nuovo acquistabile, ma è ora disponibile a un prezzo permanentemente ridotto a €39,99 per il nostro mercato, rendendolo ancora più accessibile per chi non ha ancora avuto l’occasione di giocarci.

Considerando la quantità di contenuti offerti e la longevità dell’esperienza, si tratta di un’ottima occasione per recuperare un titolo che è stato acclamato dalla critica e dai fan.

La versione definitiva del celebre JRPG di Square Enix offre una serie di miglioramenti rispetto all'originale, tra cui la possibilità di passare dalla grafica 3D a una modalità 2D in stile retro, una colonna sonora orchestrale, nuove storie dedicate ai vari membri del gruppo e un doppiaggio giapponese selezionabile.

Per molti, questa rappresenta la versione migliore per vivere le avventure del Lucente e dei suoi compagni, un viaggio epico che omaggia la tradizione del genere e al tempo stesso introduce elementi moderni.

Una storia, questa di Dragon Quest XI S e Nintendo eShop, che ricorda quella di Octopath Traveler che è non a caso un altro videogioco di Square Enix.

Il tutto mentre attendiamo con ansia di sapere qualcosa di nuovo su Dragon Quest XII, che è scomparso dopo anni dall'annuncio e non ci sono state novità in merito.