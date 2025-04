Un cult fantasy Epic arriva su PC, gratis, grazie ai fan

Il celebre hack'n'slash mobile Infinity Blade 2, originariamente un'esclusiva per dispositivi iOS lanciata da Epic Games, è finalmente giocabile anche su PC grazie a un ambizioso progetto di porting non ufficiale.

Questa notizia segue il precedente adattamento del primo capitolo della serie, avvenuto a febbraio 2024, e rappresenta un'importante opportunità per tutti i giocatori PC che non hanno mai potuto sperimentare questo titolo molto apprezzato nell'ecosistema Apple (di cui trovate offerte su Amazon).

La conversione non si limita a rendere il gioco accessibile su una nuova piattaforma, ma introduce anche significativi miglioramenti tecnici e opzioni di personalizzazione.

Gli sviluppatori che hanno lavorato a questa conversione hanno fatto molto più che semplicemente adattare il codice per farlo funzionare su PC. Il nuovo launcher standalone permette di modificare diverse impostazioni grafiche, offrendo una qualità visiva superiore alla versione iOS originale.

Tra le opzioni più interessanti figura la possibilità di attivare o disattivare le ombre dinamiche e i suggestivi raggi di luce (godrays), elementi che contribuiscono a creare un'atmosfera ancora più immersiva.

Il sistema di controllo è stato completamente ripensato per adattarsi alla tastiera, con keybind personalizzabili per tutte le azioni principali come schivare, parare, attaccare e utilizzare le abilità speciali.

Non manca comunque il supporto per i dispositivi dotati di touchscreen come lo Steam Deck, sui quali è possibile giocare utilizzando le gesture originali, sfruttando lo schermetto sulla superficie sensibile al tocco.

Per chi ha già giocato la versione iOS, c'è una notizia particolarmente gradita: è possibile trasferire i salvataggi dalla versione mobile a quella PC, semplicemente copiando manualmente i file da una piattaforma all'altra. Un dettaglio che permetterà ai veterani di Infinity Blade 2 di riprendere esattamente da dove avevano interrotto.

L'installazione del gioco è sorprendentemente semplice: basta scaricare il file da qui, estrarne i contenuti sul proprio computer, navigare fino alla cartella 'Binaries' ed eseguire 'Infinity Blade Launcher'. Non sono necessarie procedure complicate o configurazioni particolari, rendendo l'esperienza accessibile anche ai meno esperti.

Vale la pena sottolineare che questo porting non ufficiale è completamente gratuito, offrendo quindi un'opportunità imperdibile per chi non ha mai provato questo titolo che ha fatto la storia del gaming mobile (su cui Epic sta investendo con altri giochi gratis).