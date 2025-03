Due nuovi giochi mobile gratis su Epic Store

Epic Games Store non si limita più a regalare giochi per PC, visto che ora il catalogo si allarga anche ai dispositivi mobile.

Secondo le ultime segnalazioni, la compagnia dietro Fortnite (che trovate su Amazon) ha avviato una distribuzione settimanale di giochi gratuiti per Android e iPhone.

Già a febbraio abbiamo visto i primi titoli mobile sbarcare sul servizio, ora ad appannaggio anche dell'utenza in possesso di uno smartphone.

Ora, gli utenti possono riscattare altri 2 titoli, oltre a quello per PC disponibile da ieri: Super Meat Boy Forever ed Eastern Exorcist, seguendo un modello simile a quello adottato per i giochi PC.

La descrizione del primo recita: «Super Meat Boy è tornato! Questa volta Meat Boy corre sempre, letteralmente: è un auto-runner. Salterai, ti tufferai, scivolerai e prenderai a pugni il tuo cammino attraverso livelli brutali e feroci combattimenti contro boss. Abbiamo progettato oltre 5.000 livelli, così potrai giocare più e più volte senza vedere mai lo stesso livello due volte.»

Il secondo, invece, «è uno straordinario gioco di ruolo d'azione in 2D a scorrimento laterale ambientato in un fantastico mondo orientale con spiriti malvagi e mostri. Gioca nei panni di un abile esorcista contro il caotico male per farti strada attraverso il mondo brutale e vivere diverse storie di gioia e dolore.»

Questi titoli resteranno disponibili fino al 27 marzo 2025, dopodiché saranno sostituiti da nuove offerte.

Per ottenere i giochi, però, non è possibile utilizzare la versione web o desktop dello store: è necessario scaricare e installare l’app di Epic Games direttamente sul proprio smartphone.

Inoltre, poiché l’app non è disponibile su Google Play Store o App Store, gli utenti dovranno seguire specifiche istruzioni per completare l’installazione.

Questa mossa segna un’importante espansione dell’Epic Games Store nel settore mobile, offrendo agli utenti un nuovo modo di arricchire la propria libreria digitale senza costi aggiuntivi.

Vi ricordo che potete consultare la lista completa dei giochi gratuiti offerti dall’Epic Games Store - dal 2018 sino a oggi - visitando la nostra pagina.