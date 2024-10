Un altro weekend di prove gratuite su Xbox

Come da tradizione, Xbox offre tre giochi gratuiti per il fine settimana dal 24 al 27 ottobre 2024 agli abbonati Xbox Game Pass.

Anche oggi viene quindi proposta l'iniziativa Free Play Days, uno dei tanti vantaggi riservati agli utenti Game Pass Core e Ultimate (lo trovate scontato su Amazon) per giocare da soli o in compagnia.

Già la scorsa settimana abbiamo avuto modo di provare gratuitamente una tripletta di giochi gratis niente male.

I titoli disponibili questo fine settimana sono (via PureXbox):

Fallout 76

MLB The Show 24

Under the Waves

L'iniziativa Xbox Free Play Days permette agli abbonati Game Pass Core, Standard o Ultimate di accedere gratuitamente a una selezione di giochi per un periodo limitato.

In questo caso, i quattro titoli saranno giocabili fino a domenica 10 ottobre 2024.

L'iniziativa Free Play Days mira a far provare agli utenti titoli di rilievo per un periodo limitato. Fallout 76 è il titolo di punta di questa settimana, offrendo un'esperienza post-apocalittica ricca di azione.

Fallout 76 è giocabile gratuitamente fino al 29 ottobre, mentre gli altri due titoli sono disponibili fino a domenica 27 ottobre.

Come forse saprete, Fallout e MLB sono accessibili tramite Xbox Game Pass se volete continuare a giocarci dopo il fine settimana, mentre Under the Waves ha uno sconto del 60% su Xbox.

Come scaricare i giochi gratuiti Free Play Days

Per accedere ai titoli gratuiti, è sufficiente cercarli sullo store Xbox e cliccare sul pulsante "Installa" o "Prova gratuita".

L'iniziativa rappresenta un'ottima opportunità per gli abbonati Xbox Game Pass di provare nuovi giochi senza costi aggiuntivi durante il fine settimana.

Restando in tema, per festeggiare il Fallout Day, Xbox Store ha aggiornato la sua line-up di offerte con tanti sconti dedicati alla saga di Bethesda.

Ma non è tutto: qualcuno ha trasformato la prima Xbox in una vera console portatile, realizzando il sogno di diversi fan di casa Microsoft.