Un altro gioco sta per dirci addio (è un Dynasty Warriors)

Un altro capitolo della saga Dynasty Warriors si chiude in maniera definitiva. Nexon ha annunciato infatti che il suo gioco mobile Dynasty Warriors M terminerà definitivamente la sua corsa il 20 febbraio 2025, segnando la fine di un'avventura che durerà appena poco più di un anno.

L'annuncio, che ha colto molti fan di sorpresa, riguarda una chiusura simultanea a livello globale, inclusa la sua versione giapponese (via Siliconera).

Un destino che non fa che aggiungersi alla lista di titoli della saga che sono stati prematuramente chiusi, o che stanno per farlo.

Dynasty Warriors M era il secondo tentativo di Nexon di portare il famoso franchise di hack-and-slash di Koei Tecmo su mobile, dopo il fallimento di Dynasty Warriors Unleashed.

Quest'ultimo, basato su Dynasty Warriors 8 (che trovate su Amazon), era riuscito a mantenere una vita relativamente lunga, rimanendo attivo per circa tre anni in tutto il mondo.

Al contrario, Dynasty Warriors M ha visto la luce nel novembre 2023, circa un mese dopo l'annuncio iniziale a fine ottobre, incentrato su Dynasty Warriors 9.

Purtroppo, il gioco non ha avuto lo stesso successo e, dopo un solo anno e tre mesi, verrà spento, senza riuscire a lasciare un impatto duraturo.

La sua durata breve è particolarmente sorprendente se si considera che Dynasty Warriors Unleashed aveva goduto di una vita molto più lunga.

Con la chiusura di Dynasty Warriors M, l'unico titolo mobile del franchise che rimarrà attivo sarà quello sviluppato direttamente da Koei Tecmo, basato su Dynasty Warriors 9 e lanciato esclusivamente in Giappone nel marzo 2021.

Se per il settore mobile si prospetta un triste addio, il futuro del franchise Dynasty Warriors sulle console sembra essere più promettente.

I giocatori si stanno infatti preparando per il lancio di Dynasty Warriors Origins nel gennaio 2025.

Questo nuovo capitolo della serie, destinato alle piattaforme next-gen come PS5, Xbox Series X e PC, potrebbe segnare una rinascita per il franchise, come ci ha spiegato il nostro Marino.