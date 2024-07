Ubisoft risponde alla vicenda del furto di Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows si è mostrato al mondo ed ha subito attirato tantissime critiche e considerazioni da parte di molti, tra attinenza storiche e altre più legate al videogioco in sé, ma effettivamente Ubisoft ha commesso un errore rubando una bandiera.

C'è chi ha chiesto di cancellarlo appellandosi ad alcune considerazioni storiche che porterebbero Assassin's Creed Shadows a non essere un videogioco credibile, con tanto di inevitabile petizione che ha raccolto numerose firme in alcune settimane.

Per non parlare di tutto il delirio intorno al personaggio di Yasuke, finito subito al centro delle critiche più feroci per via della sue etnia, nonostante sia stato un personaggio storico realmente esistente. Una serie di polemiche di una certa entità che hanno portato anche altri sviluppatori a schierarsi al fianco di Ubisoft.

Ma, tra le tante cose successe nei meandri di Assassin's Creed Shadows, Ubisoft ha utilizzato erroneamente una bandiera che non c'entra nulla con il gioco.

Si tratta della bandiera del Sekigahara Teppo-Tai, un gruppo di rievocazione storica dei fanti di Sekigahara, ma senza alcuna autorizzazione da parte dell'associazione.

Ubisoft l'ha utilizzata addirittura per le concept art di Assassin's Creed Shadows, un gesto che non è passato inosservato ed ha portato gli esponenti del gruppo a chiedere ad Ubisoft di cancellare la bandiera dalle illustrazioni lo scorso 3 luglio.

Ora, Ubisoft si è anche scusata tramite l'account ufficiale giapponese, dicendo di aver utilizzato quella bandiera per errore e che "si scusa profondamente" per lo sbaglio commesso. Ha spiegato anche che le scuse sono state rivolte direttamente al Sekigahara Teppo-Tai e che sono state accettate, ma che rimuovere la bandiera da altri medium sarà difficile.

In ogni caso, Ubisoft non utilizzerà più la bandiera per i nuovi elementi dal gioco, come quelli che sono stati recuperati da vecchi episodi della saga.

