Twin Peaks diventa un gioco PS1 e lo potete provare gratis

I giochi PS1 vengono ricordati per mille motivi differenti, nonostante la grafica contraddistinta spesso e volentieri da pixel grandi come mattoni viene oggi ricordata più con nostalgia che per veri motivi tecnici.

Uno dei grandi vantaggi offerti da PS Plus Premium è proprio la possibilità di mettere mano a titoli di culto della mai dimenticata generazione a 32-bit.

Basti pensare che di recente vi abbiamo segnalato un grande classico PS1, giocabile gratuitamente via browser.

Ora, però, è arrivata una nuova chicca da non perdere: stiamo parlando di un progetto dei fan ispirato nientemeno che a Twin Peaks.

Un gruppo di appassionati tutti italiani si è infatti dedicato a ricreare le atmosfere oniriche dello show di David Lynch, adattandole in un videogioco ispirato palesemente alla generazione di PSOne.

Stiamo parlando del sorprendente Twin Peaks: Into the Night, un progetto fan made ad opera di Blue Rose Team.

Poco sopra trovate il trailer del gioco, mentre se volete provare una demo gratuita del titolo in questione non dovete fare altro che cliccare qui.

Da quello che è possibile notare sia dal filmato che dal primo assaggio giocabile rilasciato in queste ore, Twin Peaks: Into the Night si rifà palesemente a giochi come Silent Hill, con in più una interessante parte investigativa.

Insomma, non appena il gioco vedrà la luce nella sua forma finale, staremo a vedere se sarà in grado di rendere davvero omaggio a una delle serie TV più importanti di tutti i tempi (anche con una grafica davvero retrò).

Restando in tema, una nuova serie di classici dei tempi della prima PlayStation è ora acquistabile su PlayStation Store liberamente, senza il bisogno di sottoscrivere chissà quale abbonamento PS Plus attivo.