Turtle Beach Stealth 600X, cuffie gaming al top, oggi a meno di 100€! Imperdibili!

Se stavate cercando un nuovo paio di ottime cuffie gaming, oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale per voi: le Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 MAX sono attualmente in sconto su Amazon. Si, avete letto bene! Questo gioiello di tecnologia, sinonimo di qualità audio e comfort, è ora disponibile a un prezzo più accessibile.

Infatti, potete portarvi a casa le cuffie gaming Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 MAX a soli 99,99€, rispetto al prezzo più baso recente di 113,25, con uno sconto del 12%.

Le cuffie gaming Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 MAX presentano una straordinaria autonomia della batteria che supera le 48 ore di gioco massimo.

Dotate di una licenza ufficiale da Microsoft, le cuffie gaming Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 MAX sono perfettamente compatibili con Xbox Series X|S e Xbox One. Inoltre, un interruttore sul trasmettitore permette di rendere le cuffie compatibili in modalità wireless con le console PlayStation, Nintendo Switch e PC.

Le cuffie gaming Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 MAX sono ottimizzate per offrire un'esperienza di suono surround di alta qualità, avendo la capacità di lavorare con Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X, oltre al Sony 3D Audio per PS5.

Pensate anche per i giocatori con occhiali, le cuffie gaming Turtle Beach Stealth 600X Gen 2 MAX presentano il sistema per occhiali brevettato ProSpecs di Turtle Beach, che include cuscinetti in doppia spugna che consentono a chi indossa gli occhiali di giocare in totale comfort, senza alcun disagio.

