Turok sta per tornare, ma non come pensate voi

Saber Interactive, in collaborazione con Universal Products & Experiences, ha annunciato Turok: Origins, uno sparatutto in terza persona (non un FPS, quindi) ad alto ritmo che riporterà in vita una delle saghe più iconiche del passato.

Il gioco è in sviluppo per PlayStation 5 (console che trovate su Amazon), Xbox Series X|S e PC (Steam), anche se una data di uscita non è stata ancora rivelata.

«Turok è stato uno dei primi sparatutto su console che abbia mai giocato,» ha dichiarato Matthew Karch, CEO e co-fondatore di Saber Interactive (via Gematsu).

«Quando abbiamo pensato a quali franchise meritassero un ritorno, Turok era in cima alla lista. Ci piace combinare proprietà intellettuali classiche con meccaniche di gioco innovative. Siamo entusiasti di annunciare finalmente il gioco, ma saremo ancora più felici quando potremo offrire questa esperienza vecchia scuola con un'esecuzione moderna.»

Guarda su

Anche Bill Kispert, senior vice president di Universal Products & Experiences, ha aggiunto:

«Turok è una saga iconica che ha affascinato i giocatori per decenni. Con questo revival, siamo orgogliosi di onorare la sua ricca eredità e reimmaginarla per una nuova era. Radicato nelle sue origini nei fumetti, questa serie carica di adrenalina merita davvero un ritorno e siamo determinati a offrire un’esperienza emozionante, ricca di storia, azione, combattimenti e creature che soddisferà sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.»

In Turok: Origins i giocatori vestiranno i panni dei leggendari guerrieri Turok, affrontando feroci dinosauri e una minaccia aliena che mira a distruggere l’umanità nell’intera galassia.

Attraverso armi devastanti, abilità speciali e l’utilizzo del DNA dei nemici caduti, i giocatori potranno migliorare il proprio arsenale e sopravvivere a un’avventura ad alto rischio, da soli o con amici.

Il trailer di annuncio è già disponibile, insieme alle prime schermate del gioco. Staremo a vedere se il ritorno nelle Lost Lands, dove dinosauri e tecnologia futuristica si incontrano, varrà la pena.

Parlando del ritorno di serie storiche del passato, Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato ai The Game Awards 2024, il ritorno del grande action Capcom in un soft reboot/remake della saga.