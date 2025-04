Se siete stanchi dei giochi AAA dovreste seguire Triple-i Initiative 2025

Dopo l'interessantissima prima edizione, Triple-i Initiative ritorna sulla scena videoludica con una presentazione ricca di novità che promette di catturare l'attenzione degli appassionati.

Questo evento, caratterizzato da un formato essenziale e diretto, si distingue nel panorama delle conferenze di settore per l'assenza di pubblicità e conduttori, concentrandosi esclusivamente sui contenuti che contano: giochi, anteprime e date di lancio.

Con ben 45 minuti dedicati interamente agli annunci, l'iniziativa si prepara a svelare le novità di oltre 30 sviluppatori, molti dei quali potrebbero riservare sorprese particolarmente interessanti.

Tra i team confermati per la presentazione spiccano nomi di sviluppatori indipendenti che hanno già dimostrato il loro valore nel mercato. Digital Sun, creatore del celebrato Moonlighter, parteciperà all'evento insieme a Poncle, lo studio dietro il fenomeno Vampire Survivors.

La presenza di Fair Play Labs, responsabile di Nickelodeon All-Star Brawl, suggerisce possibili novità nel campo dei picchiaduro, mentre Sloclap, l'acclamato team di Sifu, potrebbe presentare il suo prossimo progetto.

La tempistica dell'evento non è casuale: esattamente dodici mesi dopo la prima edizione, Triple-i Initiative si ripresenta al pubblico con l'ambizione di consolidare la propria posizione come vetrina privilegiata per progetti di qualità.

Quel tipo di produzioni che si collocano nella fascia intermedia del mercato, ovvero né AAA né piccole produzioni indipendenti, ma titoli con ambizioni e budget significativi realizzati da team di medie dimensioni.

Lo potete seguire qui sotto:

Particolarmente interessante è la possibilità che durante la presentazione possano emergere titoli destinati non solo all'attuale Nintendo Switch, ma anche alla console di nuova generazione, ovvero Nintendo Switch 2.

L'appuntamento è fissato alle 18:00, e nei successivi 45 minuti non mancheremo di riportarvi gli annunci più interessanti man mano che arriveranno.

E per quanto riguarda gli eventi più pettinati, per così dire, Xbox ha già fissato la data per il suo evento estivo: qui trovate i dettagli.