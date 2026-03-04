Il 10 marzo, data che i fan di Nintendo conoscono bene come MAR10 Day — il giorno dedicato a celebrare Mario giocando con la grafica del numero "10" che forma il nome dell'idraulico più famoso dei videogiochi — il catalogo di Nintendo Switch Online si arricchisce di tre nuovi titoli storici.

Si tratta di un'aggiunta particolarmente significativa perché porta per la prima volta sulla piattaforma due giochi del Virtual Boy, la console stereoscopica del 1995 che rappresenta uno dei capitoli più curiosi e controversi della storia Nintendo, affiancati da un classico Game Boy Advance che i giocatori più nostalgici ricorderanno con affetto.

Il titolo più noto del terzetto è senza dubbio Mario vs. Donkey Kong per Game Boy Advance, puzzle platformer che nel 2024 ha ricevuto un remake per Nintendo Switch.

Il gioco riprende l'essenza del classico Donkey Kong del 1994, raccontando questa volta di un DK deciso a razziare la fabbrica di giocattoli di Mario per mettere le zampe sui nuovissimi Mini Mario a molla.

La struttura del gameplay si basa su livelli compatti e autocontenuti, dove il giocatore deve trovare il percorso giusto per guidare Mario all'obiettivo: un'impostazione da puzzle puro, più cerebrale dell'azione frenetica a cui i platform Nintendo ci hanno abituati.

Sul fronte Virtual Boy, Mario Clash e Mario's Tennis rappresentano due curiosità storiche che pochi giocatori hanno potuto sperimentare direttamente, vista la distribuzione limitatissima della console originale.

Mario Clash è concettualmente un Mario Bros. reinterpretato in chiave tridimensionale: il giocatore deve scalare un grattacielo di 99 piani chiamato Clash House Tower, eliminando i Koopa Troopa calpestando i nemici, raccogliendo i loro gusci e scagliandoli contro gli avversari.

Un gameplay semplice ma che sfruttava la peculiare percezione della profondità del Virtual Boy.

Mario's Tennis, invece, detiene un primato storico: fu il primo titolo Nintendo a mettere Mario e i suoi personaggi su un campo da tennis, anticipando quella che sarebbe diventata una delle serie sportive più amate della casa di Kyoto.

Il roster comprende sette personaggi — Mario, Luigi, Yoshi, Toad, Principessa Toadstool, Koopa Troopa e Donkey Kong Jr. — ognuno con statistiche differenziate di velocità, potenza e precisione.

Curiosamente, il gioco era incluso in bundle con il Virtual Boy in Nord America, ma non in Giappone, il che lo rende ancora più raro nel paese d'origine di Nintendo.

Dal punto di vista degli abbonamenti, è importante che i giocatori italiani conoscano la struttura dei costi per accedere a questi titoli. Mario vs. Donkey Kong per GBA è accessibile tramite il pacchetto Expansion Pack di Nintendo Switch Online, che costa 39,99€ all'anno.

Lo stesso abbonamento è necessario anche per i due titoli Virtual Boy. L'abbonamento base, che dà accesso ai giochi NES, SNES, Game Boy e Game Boy Color, ha invece un prezzo di 3,99€ al mese, 7,99€ per tre mesi o 19,99€ per dodici mesi.

C'è però un elemento hardware da considerare per chi vuole godersi i giochi Virtual Boy al massimo: il catalogo richiede un accessorio fisico dedicato, acquistabile sul My Nintendo Store.

Il modello principale — una replica della console originale — ha un prezzo di 79,99€, mentre un visore in cartone resistente rappresenta l'alternativa economica a 19,99€. Una spesa aggiuntiva non trascurabile, che potrebbe far riflettere i giocatori meno nostalgici prima di immergersi in questa esperienza d'archivio.