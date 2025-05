Tra pochissimo GTA 5 non sarà più gratis su PlayStation Plus

Domani sarà una giornata triste per gli abbonati PlayStation Plus, perché dal 20 maggio ci sarà anche GTA 5 tra la miriade di giochi che non saranno più gratis all'interno del servizio di PlayStation.

Una notizia che non sorprende gli appassionati, considerando la ciclicità con cui i giochi Rockstar appaiono e scompaiono dai servizi in abbonamento, ma che colpisce comunque data l'immensa popolarità della saga.

Gli abbonati ai tier Extra e Premium di PlayStation Plus hanno tempo fino al 20 maggio per godere del titolo senza necessità di acquistarlo separatamente. È importante notare che gli utenti del piano Essential non sono mai stati inclusi in questa offerta, quindi per loro non cambia nulla.

La permanenza semestrale dei titoli Rockstar nei cataloghi in abbonamento è ormai una costante del mercato. GTA 5 era tornato disponibile su PlayStation Plus lo scorso novembre, seguendo uno schema già visto in passato.

Ciò che rende particolare questa situazione è il contrasto con quanto sta accadendo nell'ecosistema Microsoft. Proprio mentre PlayStation annuncia la rimozione, Xbox ha recentemente aggiunto GTA 5 al suo servizio Game Pass, includendo per la prima volta anche la versione PC. Gli utenti Xbox possono ora godersi sia la versione Legacy che quella Enhanced, con la possibilità di giocare anche in cloud gaming.

Ma non se ne andarà solo GTA 5 dal catalogo, ecco la lista completa dei titoli a cui dire addio dal 20 maggio su PlayStation Plus:

GTA 5

Moto GP24

The Sims 4 Add On

Resistance Fall of Man

Resistance 2

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Ghostbusters Rise of the Ghost Lord

Before Your Eyes

TWD Saints & Sinners

TWD Saints & Sinners Retribution

Lego Marvel Super Heroes 2

Stranded Alien Dawn

Lego The Movie Videogame

Ghostrunner

Payday 2

Bloodstained Ritual of the Night

Journey to the Savage Planet

Portal Knights

Enter the Gungeon

Batman Arkham Knight

Infamous Second Son

Tuttavia non disperate, perché come sempre ci sono i classici giochi gratis mensili di PlayStation Plus: ecco quelli di maggio 2025.