Toy Story next-gen vi farà tornare bambini

Chi nel 1999 già videogiocava, ricorderà sicuramente che Activision ha realizzato Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue per PlayStation, Nintendo 64 e PC.

La serie di film (che trovate su Amazon) era - ed è - così celebre , che l'uscita di un videogioco fu decisamente apprezzata.

Ora, dopo che un fan ha speso circa 200 ore di lavoro per ricreare quel gioco in Unreal Engine 5, qualcuno è andato ancora oltre.

I film di Toy Story sono quindi un punto fermo della nostra infanzia, ma cosa succederebbe se la storia e i personaggi della Pixar ricevessero un nuovo adattamento videoludico? Questo, come riportato anche da GamingBible, sembra essere stato messo in atto dai bravissimi TeaserPlay.

Uscito per la prima volta nel 1996, Toy Story è stato il primo film di una serie in quattro parti che raccontava la storia di un gruppo di giocattoli che prendevano vita alle spalle del loro proprietario, Andy.

Con personaggi molto amati come Buzz Lightyear e Woody, la serie animata è stata accolta con favore dalla critica ed è stata amata dai bambini di tutto il mondo.

Nonostante il successo, non esiste un gioco moderno di Toy Story, ma i TeaserPlay hanno pubblicato un teaser trailer che ci dà un'idea di come potrebbe essere.

Il trailer di un minuto - che trovate poco sopra - ci mostra i nostri personaggi preferiti, Woody e Buzz, mentre esplorano la stanza di Andy, parlano con altri giocattoli e vanno persino per le strade.

Con una grafica splendidamente next-gen, questo concept di mondo aperto è semplicemente stupefacente e ci dà un'idea di quanto sarebbe divertente correre nei panni del cowboy e dell'astronauta.

Non c'è dubbio infatti che un gioco di Toy Story a mondo aperto in Unreal Engine 5 sarebbe potenzialmente clamoroso.

Il trailer si conclude con Buzz e Woody che si librano nel cielo, prima che la scena torni nella stanza di Andy.

Trattandosi solo di un concept trailer realizzato per divertimento, non è assolutamente un indizio di un eventuale adattamento ufficiale in lavorazione. Tuttavia, sognare non costa nulla.

Parlando di concept in UE5, avete questo quello relativo allo storico Grand Theft Auto 3?