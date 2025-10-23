Un appuntamento imperdibile per i fan di Hideo Kojima e dell’universo di Death Stranding: l’artbook ufficiale approda per la prima volta in edizione italiana, accompagnato da una copertina esclusiva disponibile solo a Lucca Comics & Games.

Tora Edizioni ha annunciato con orgoglio l’arrivo nel nostro Paese di L’arte di Death Stranding, l’artbook ufficiale che racconta la visione di Hideo Kojima e il talento visivo di Yoji Shinkawa. Dopo aver affascinato i lettori in Giappone e nel resto del mondo, il volume approderà per la prima volta in Italia con un’edizione curata nei minimi dettagli, fedele all’originale e arricchita da una localizzazione pensata per parlare direttamente al pubblico italiano.

In occasione della presenza di Hideo Kojima e del team di Kojima Productions a Lucca Comics & Games 2025, Tora Edizioni presenterà un’esclusiva variant cover dedicata all’evento. Si tratta di un’edizione speciale, limitata a sole 500 copie, che sarà disponibile esclusivamente durante la manifestazione e destinata a diventare un vero oggetto da collezione. Le copie potranno essere acquistate presso lo stand ufficiale di Tora Edizioni (Padiglione Napoleone, stand NAP411) oppure prenotate sul sito www.toraedizioni.it, con ritiro diretto in fiera. Non sono previste spedizioni.

Per garantire a tutti la possibilità di ottenere una copia, l’editore ha previsto la distribuzione di 100 unità al giorno, dal 29 ottobre al 2 novembre, fino a esaurimento scorte. Le modalità di acquisto e gestione delle code verranno comunicate attraverso i canali social ufficiali, in particolare su Instagram @toraedizioni.

L’arte di Death Stranding raccoglie oltre 250 pagine di illustrazioni, studi visivi e concept art firmati da Yoji Shinkawa, accompagnati da commenti inediti del team creativo di Kojima Productions. È un viaggio intimo all’interno della visione artistica che ha ridefinito il concetto di videogioco come esperienza estetica e narrativa, ora racchiusa in un volume cartonato di alta qualità pensato per il pubblico italiano. “Trasportare emozioni è la nostra unica consegna: fragile, difficile, ma necessaria”, ha dichiarato il project manager Luca Longo, riassumendo perfettamente la filosofia che ha ispirato il progetto editoriale e, più in generale, l’opera di Kojima.

Con questa pubblicazione, Tora Edizioni conferma la propria vocazione nel valorizzare l’incontro tra arte e narrazione visiva, dopo il successo di titoli come L’arte e i retroscena di Arcane e le serie ufficiali dedicate a Street Fighter.

La presenza di Tora Edizioni a Lucca Comics & Games sarà ulteriormente arricchita da un evento speciale: venerdì 31 ottobre, nella suggestiva cornice di San Francesco, Yoji Shinkawa – storico art director di Kojima Productions e mente visiva dietro Death Stranding – incontrerà i fan per una sessione esclusiva di firme, realizzata in collaborazione con Kojima Productions e Lucca Comics & Games.

L’evento sarà riservato a 200 partecipanti, selezionati tra coloro che acquisteranno l’artbook presso lo stand Tora Edizioni. I biglietti verranno distribuiti fino a esaurimento posti, offrendo un’occasione irripetibile per incontrare uno dei più grandi artisti del panorama videoludico contemporaneo.

Il viaggio non finisce qui. L’arte di Death Stranding 2: On the Beach sarà pubblicato in contemporanea mondiale nel primo trimestre del 2026. I preordini sono già disponibili sul sito ufficiale di Tora Edizioni e presso le migliori fumetterie italiane, dove verranno comunicate anche le date definitive dell’uscita.