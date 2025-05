Tomb Raider Serie TV, la "nuova" Lara riaccende le speranze

Dopo mesi di incertezze e voci contrastanti, il progetto della serie Tomb Raider per Prime Video sembra essere tornato ufficialmente in carreggiata — e al centro dei riflettori c’è Sophie Turner, che potrebbe essere la nuova Lara Croft.

L’attrice britannica, nota per i suoi ruoli ne Il Trono di Spade e X-Men, è apparsa in una recente foto virale visibilmente tonica e muscolosa, lasciando intendere che la preparazione fisica per il ruolo sia già iniziata.

La serie, affidata alla penna di Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), era stata annunciata nel 2023 e successivamente confermata nel 2024. Tuttavia, un articolo del Daily Mail pubblicato ad aprile aveva insinuato che lo sviluppo fosse stato messo in pausa o addirittura cancellato.

A ribaltare la situazione ci ha pensato il noto insider Daniel Richtman, che su X ha dichiarato che Tomb Raider non è stato cancellato, proprio in risposta alla foto di Turner, che nel frattempo ha fatto il giro dei social.

Lo scatto in questione mostra l’ex Sansa Stark con un drink in mano, in piscina, e bicipiti decisamente scolpiti. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da Turner, ma il tempismo è più che sospetto: che sia davvero lei la prossima Lara Croft?

Secondo Life & Style, l’attrice sarebbe intenzionata a “superare” la performance iconica di Angelina Jolie nei film del 2001 e 2003, i primi adattamenti live-action del personaggio.

Dopo di lei è toccato ad Alicia Vikander nel film del 2018, ma i piani per un sequel sono naufragati quando MGM ha perso i diritti del franchise. A raccogliere il testimone è stata Amazon Studios, che punta a creare un vero e proprio universo condiviso di Tomb Raider (i giochi li trovate su Amazon).

L’idea di Sophie Turner nei panni di Lara Croft mi incuriosisce molto, anche se il paragone con Angelina Jolie è inevitabile e rischioso. Turner ha la presenza scenica e l’intensità per affrontare un ruolo d’azione di questo calibro, e se davvero si sta preparando in anticipo, è un buon segnale per il livello di impegno che sta mettendo nel progetto.

Tomb Raider ha bisogno di una nuova identità, e se Amazon riuscirà a combinare spettacolo e profondità narrativa potremmo assistere a una vera rinascita del personaggio. Ma finché non arriverà un teaser ufficiale, la prudenza resta d’obbligo.