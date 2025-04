Tomb Raider, sbucano immagini del remake cancellato

Un remake "segreto" sviluppato da Crystal Dynamics e Virtuos Shanghai è stato recentemente svelato tramite una fuga di materiali: si trattava di una nuova versione di Tomb Raider Anniversary, purtroppo mai arrivata a compimento.

La serie di Tomb Raider (che trovate su Amazon) è del resto una delle più longeve e iconiche del panorama videoludico.

Lara Croft, con il suo stile inconfondibile, ha lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi fin dal suo debutto nel lontano 1996 e se la prima rivisitazione moderna, ossia il Tomb Raider Anniversary del 2007) è già oggi datata, e i fan hanno a lungo sperato in un ritorno rinnovato del gioco.

Proprio questo stava per accadere: un remake di Tomb Raider Anniversary era effettivamente in sviluppo, e alcuni render trafugati mostrano asset inediti, tra cui modelli di Lara Croft con il look classico, nemici iconici e scorci dei livelli, il tutto già in una fase giocabile.

Il progetto era portato avanti da Crystal Dynamics in collaborazione con Virtuos Shanghai, ma è stato cancellato a causa di complicazioni legate all’engine o a problemi non specificati.

L’idea iniziale era quella di un semplice porting dell’originale per Xbox One e piattaforme moderne, ma successivamente si era pensato a qualcosa di più ambizioso: una fusione tra Tomb Raider Anniversary e il motore di Rise of the Tomb Raider, per un’esperienza visivamente più moderna ma ancora fedele alle origini. Una via di mezzo tra un remake totale e un remaster evoluto.

Onestamente, fa male vedere progetti del genere sparire nel nulla. Il ritorno di Lara Croft nella sua forma originale, con tecnologia moderna, sarebbe stato il ponte perfetto tra generazioni di videogiocatori.

I render trapelati su Archive.org mostrano il potenziale che questo remake avrebbe potuto avere: non solo nostalgia, ma anche un’occasione per riscoprire il fascino delle avventure classiche (visto anche che la serie TV sarebbe morta).

Fortunatamente Crystal Dynamics è ancora al lavoro su un reboot della saga, ma una cosa è certa: il cuore dei fan di lunga data batte ancora per quella Lara poligonale e indomita che ci ha fatto amare le rovine e i segreti perduti (vista anche nella recente compilation di classici).