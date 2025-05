Tom Cruise? Il Nathan Drake perfetto in un film di Uncharted

Con la qualità delle trasposizioni videoludiche in netto miglioramento, è inevitabile chiedersi come sarebbero potuti essere certi film se solo avessero avuto il cast o la visione giusta.

Uno degli esempi più affascinanti in questo senso è Uncharted, il blockbuster ispirato alla celebre saga PlayStation (che trovate su Amazon) che, pur regalando momenti di puro intrattenimento, ha diviso critica e fan per il suo distacco dal tono e dal carisma dell’originale videoludico.

E se a interpretare Nathan Drake ci fosse stato Tom Cruise? Un recente video realizzato dal regista e creator Stephen Ford ha riacceso questa suggestione.

Utilizzando spezzoni tratti da Mission: Impossible – Dead Reckoning e The Mummy, montati sulle note del tema di Uncharted, Ford ha dato vita a un trailer alternativo che ha entusiasmato i fan.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il risultato? Una versione cinematografica di Uncharted 3: L'inganno di Drake che non esiste, ma che in molti avrebbero voluto vedere davvero.

Il paragone, in realtà, non è così campato in aria. Cruise, con il suo amore per gli stunt reali e il minimo uso di CGI, incarna perfettamente lo spirito di Nathan Drake: un eroe incosciente, ironico e temerario, capace di affrontare qualsiasi pericolo pur di raggiungere il suo obiettivo.

Dalle sequenze aeree di Rogue Nation a quella spettacolare del treno in Dead Reckoning, che ricorda moltissimo una scena iconica di Uncharted 2, gli echi sono inequivocabili.

Anche se Christopher McQuarrie, regista della saga Mission: Impossible, ha sempre negato di essersi ispirato a Uncharted, le somiglianze ci sono e non fanno che alimentare il rimpianto.

Per quanto Tom Holland abbia portato la sua versione più giovane e agile di Drake sul grande schermo (qui la mia recensione del film), resta difficile non immaginare quanto sarebbe stato spettacolare un Uncharted vecchio stile, con un Tom Cruise maturo, disilluso e in perfetta sintonia con il Drake dei videogiochi.

Purtroppo, il tempo sembra ormai passato. Cruise ha superato i 60 anni e sta gradualmente lasciando la saga che lo ha reso simbolo del cinema d’azione moderno. Ma anche solo per gioco, vale la pena sognare.