The Witcher Project Sirius sarà open-world, arriva una prima conferma

CD Projekt RED è al lavoro su nuovi progetti legati a The Witcher, l'inizio di una nuova saga forse slegata alle avventure di Geralt di Rivia.

Dopo la fine dell'odissea dello Strigo con il terzo capitolo (che trovate su Amazon) è infatti il momento di guardare a ciò che verrà.

Mesi fa, CDPR ha dichiarato che la serie di progetti in lavorazione dello studio si trovano tutti «in fasi diverse» dello sviluppo.

Ora, come riportato anche da Game Rant, il prossimo gioco multiplayer di The Witcher, noto con il nome in codice di Project Sirius, potrebbe essere un titolo open-world, seguendo le orme dell'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt.

Un annuncio di lavoro per The Molasses Flood suggerisce che Project Sirius avrà un ampio scenario in cui i giocatori potranno esplorare liberamente, puntando a creare spazi ricchi di gameplay e densi di trama nel "mondo aperto slavo" di The Witcher.

Oltre a ciò, l'annuncio conferma lo status del gioco come un gioco The Witcher incentrato sul multiplayer richiedendo ai candidati di avere «esperienza nella creazione di giochi multiplayer».

Sappiamo già che Project Sirius sarà un gioco multigiocatore incentrato su The Witcher, ma non è ancora chiaro se la campagna single-player sia ancora in fase di sviluppo. Staremo a vedere se e quando CDPR deciderà di svelare i primi dettagli ufficiali su questo progetto.

Altri giochi di The Witcher attualmente in lavorazione includono un remake del primo e storico capitolo e il quarto episodio principale della serie CD Projekt RED, che sappiamo essere nel vivo dello sviluppo.

Ma non solo: sembra che The Witcher 3 nasconda ancora alcuni segreti, tra cui un povero PNG che sembra essere stato legato a una roccia nella zona di Skellige.

Infine, se non lo avete ancora fatto, scoprite come se la cava il caro vecchio Geralt nella nuova versione current-gen, nella nostra recensione dedicata.