«Cyberpunk non è morto»: CD Projekt non ha detto addio

L'ultimo report finanziario di CD Projekt non è affatto passato inosservato ai fan di Cyberpunk 2077: nel rapporto veniva infatti specificato come non ci fosse più alcun dipendente attualmente al lavoro sul gioco.

Lo studio aggiorna infatti sempre gli investitori sul modo in cui sta distribuendo la forza lavoro, ma per l'ambizioso RPG ambientato a Night City (che trovate su Amazon) era apparso un triste numero corrispondente allo zero.

Questo sembrava significare che CD Projekt avesse deciso di chiudere una volta per tutte questo capitolo della sua storia, pensando semplicemente al quarto episodio di The Witcher, al sequel di Cyberpunk e ad altri progetti.

Ma se speravate di vedere ancora migliorata la storia di V, abbiamo delle buone notizie per voi: poche ore dopo la pubblicazione del report, il creative director Igor Sarzyński ha pubblicato sul proprio profilo X un breve post che serve proprio a tranquillizzare i fan storici.

«Cyberpunk non è morto».

Un evidente riferimento al report che sottolineava come non ci fosse più nessuno a lavorare sul gioco: evidentemente gli sviluppatori non ci lavoreranno in pianta fissa, ma non hanno ancora detto del tutto addio al gioco.

Un'ottima notizia per chi non si sente ancora pronto a salutare Night City e le sue pericolose strade: se dovessero davvero arrivare nuovi aggiornamenti — presumibilmente di minore entità rispetto al passato — vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine.

Considerando che proprio gli sviluppatori hanno ammesso che ci sono ancora tantissimi easter egg e segreti che nessun giocatore è riuscito a scoprire, possiamo dire che c'è ancora tempo per individuarli prima che lo studio passi definitivamente ad altri progetti.

A proposito, le strade di Night City sono estremamente pericolose, ma anche CD Projekt è rimasta sorpresa dalla facilità con cui sono morti alcuni giocatori: tantissimi utenti sono morti perfino nelle fasi iniziali di Phantom Liberty.