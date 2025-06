Durante l’evento State of Unreal 2025, CD Projekt RED ha finalmente mostrato al pubblico una prima, spettacolare tech demo di The Witcher 4, alimentata da Unreal Engine 5 e catturata interamente su PlayStation 5 a 60 fotogrammi al secondo, ray tracing incluso.

Sebbene il team abbia sottolineato che si tratta di una demo tecnica e non di gameplay finale, il risultato offre uno sguardo concreto sulla direzione del progetto, attualmente in sviluppo e atteso per il 2027.

Intervistato da IGN US, Kajetan Kapuściński, Cinematic Director di CD Projekt RED, ha spiegato che la demo rappresenta il culmine di una collaborazione stretta con Epic Games:

«Quello che avete visto oggi è una tech demo sviluppata insieme al team di Epic. Non è gameplay finale, ma mostra la nostra ambizione, la tecnologia all’avanguardia che stiamo sviluppando, e anche la nostra direzione artistica.»

Anche Wyeth Johnson, Senior Director of Product Strategy di Epic Games, ha confermato che le prestazioni della demo sono realisticamente raggiungibili su PS5:

«Non possiamo mentire: questa tecnologia è pensata per riflettere ciò che i giocatori si aspettano. 60fps con ray tracing su una PS5 base è possibile, ma richiede intelligenza nello sfruttare appieno l’hardware disponibile.»

Johnson ha sottolineato l'importanza delle nuove tecnologie di streaming della geometria e del framework di animazione di Unreal Engine 5, capaci di sfruttare meglio l’hardware eseguendo processi in parallelo e sbloccando potenziale inespresso delle console attuali:

«Quando osservate demo come questa, vedete miglioramenti anche di 2x o 10x in prestazioni, con una resa visiva simile. È questione di trovare i colli di bottiglia e ottimizzare.»

Sebbene CD Projekt RED non abbia ancora mostrato gameplay vero e proprio, Kapuściński ha lasciato intendere che alcuni elementi della demo saranno parte integrante dell’esperienza finale:

«Analizzando il flusso della demo, si può intuire la direzione che stiamo seguendo: foreste vaste con vegetazione realizzata grazie al Nanite foliage, grandi folle animate, e un mondo dinamico e vivo. È tutto parte della nostra visione per The Witcher 4.»

La presenza della demo su PS5 (che trovate su Amazon) lascia intuire che il gioco sarà sviluppato anche per le console attuali, anche se resta da confermare una versione per Xbox Series S, considerata la sua potenza inferiore. Tuttavia, il fatto che anche GTA 6 sarà disponibile su Series S suggerisce che CD Projekt possa seguire lo stesso approccio.

Con il ricordo del lancio problematico di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sembra ora determinata a mostrare solo ciò che può davvero mantenere. Se questa tech demo è un assaggio del futuro di The Witcher, allora i fan possono aspettarsi un RPG straordinario sotto ogni punto di vista.