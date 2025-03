The Witcher 4 e Intergalactic si faranno attendere a lungo

Sapevamo già che ci sarebbe stato da attendere per The Witcher 4 e Intergalactic, due dei progetti più attesi e chiacchierati svelati nel corso di The Game Awards 2024.

Nessun giocatore si aspettava di vedere l'uscita degli ambiziosi titoli di CD Projekt e Naughty Dog nel corso del 2025, ma a quanto pare bisognerà aspettare davvero a lungo.

In un nuovo commento pubblicato su ResetEra e prontamente segnalato sul forum Reddit GamingLeaksAndRumors, il reporter Jason Schreier ha infatti sottolineato che entrambi i trailer erano teaser arrivati con netto anticipo, il che significa che ci vorrà ancora molto tempo per lo sviluppo.

Nello specifico, Schreier anticipa agli utenti interessati di non aspettarsi alcun lancio imminente, dato che sia The Witcher 4 che Intergalactic salteranno il 2025 e anche il 2026.

Il sequel di The Witcher 3 (che trovate invece su Amazon) e il nuovo titolo dagli autori di The Last of Us non dovrebbero dunque vedere la luce prima del 2027, sempre ammesso che esca effettivamente durante tale anno.

Attualmente non è arrivato alcun commento ufficiale da parte di CD Projekt o Naughty Dog, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma c'è da dire che la totale assenza di date o finestre di lancio lasciava effettivamente presagire che ci sarebbe voluto parecchio tempo.

Terremo ovviamente sotto controllo tutti i prossimi aggiornamenti su The Witcher 4 e Intergalactic: non appena ne sapremo di più, potrete scoprire tutti i dettagli sulle nostre pagine.

Ricordiamo che The Witcher 4 ha deciso di lanciare Ciri come nuova protagonista degli adattamenti videoludici: una mossa approvata anche dal doppiatore di Geralt, che invita i fan a leggere i libri per scoprirne le ragioni.

Per quanto riguarda invece Intergalactic, Naughty Dog ci ha già anticipato che i temi saranno ben diversi da quelli a cui siamo stati abituati: nello specifico, pare che sarà incentrato sulla religione e l'isolamento.