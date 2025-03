The Witcher 3 festeggia 10 anni con un evento epico (ma c'è una brutta notizia)

Gli appassionati di The Witcher 3: Wild Hunt hanno un motivo in più per festeggiare il decimo anniversario del gioco.

CD Projekt RED ha annunciato un evento speciale: sto parlando di The Witcher in Concert.

Chi sperava in un annuncio su The Witcher 4 dovrà attendere ancora, dato che il gioco è ancora in fase di sviluppo senza una finestra di lancio definita. Tuttavia, il concerto promette di essere un'esperienza unica per i fan della saga.

Negli ultimi anni, i concerti dedicati alle colonne sonore dei videogiochi hanno guadagnato sempre più popolarità, e non c'è da stupirsi: sentire la musica del proprio gioco preferito eseguita da un'orchestra dal vivo è un'esperienza coinvolgente e suggestiva.

Oltre alla performance musicale, il pubblico potrà godere di immagini e gameplay, che contribuiranno a ricreare l'atmosfera epica del gioco (che trovate anche su Amazon). Inoltre, tra gli ospiti speciali del tour ci saranno i Percival, co-compositori della colonna sonora originale.

Purtroppo, però, c'è anche una brutta notizia, ossia che il tour non prevede alcuna tappa in Italia.

Ecco le date già annunciate, con la disponibilità aggiornata:

12 maggio: Varsavia, Polonia - Solo su invito

31 maggio: Boston, USA - Biglietti in arrivo

15 giugno: Poznań, Polonia - Biglietti in arrivo

20 agosto: Colonia, Germania - Disponibili

5 novembre: Londra, UK - Sold out

6 novembre: Manchester, UK - Disponibili

7 novembre: Manchester, UK - Sold out

9 novembre: Amsterdam, Paesi Bassi - Sold out

10 novembre: Parigi, Francia - Sold out

11 novembre: Anversa, Belgio - Disponibili

12 novembre: Monaco, Germania - Disponibili

14 novembre: Francoforte, Germania - Disponibili

15 novembre: Vienna, Austria - Sold out

16 novembre: Berlino, Germania - Disponibili

17 novembre: Amburgo, Germania - Disponibili

19 novembre: Copenaghen, Danimarca - Disponibili

20 novembre: Stoccolma, Svezia - Disponibili

Da segnalare la tappa di Colonia il 20 agosto, che coincide con la Gamescom, rendendo l'evento ancora più speciale per i fan presenti.

Se siete fan della saga e avete modo di muovervi all'estero, questo concerto è un'opportunità unica per immergervi nella magia di The Witcher in un modo nuovo e coinvolgente. I biglietti stanno andando a ruba, quindi meglio affrettarsi.

Parlando di concerti simili, Square Enix e Overlook Events hanno annunciato NieR: Piano Concert - Journeys 12025, un evento speciale dedicato alla serie NieR.