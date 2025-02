Al via il tour di concerti di Nier, c'è una tappa anche in Italia!

La musica nei videogiochi è un elemento fondamentale ormai, e alcune colonne sonore possono rimanere impresse nella vita di noi videogiocatori, come quelle di Nier che avranno una serie di concerti dedicati.

Square Enix e Overlook Events hanno annunciato NieR: Piano Concert - Journeys 12025, un evento speciale dedicato al 15esimo anniversario della serie NieR.

Ci erano state promesse delle sorprese, in effetti, e quella annunciata di oggi è evidentemente una di queste.

Il recital, interamente concepito da Square Enix Music e dal compositore Keiichi Okabe, offrirà un viaggio musicale intenso attraverso nuove interpretazioni per pianoforte delle colonne sonore di NieR: Automata, NieR Re[in]carnation e NieR Replicant ver.1.22474487139.

Il concerto presenterà arrangiamenti inediti, pensati per esaltare la forza evocativa della musica della saga.

«Le melodie e le armonie di NieR sono state ripensate per pianoforte, talvolta in maniera semplice, altre con nuove interpretazioni», ha spiegato il compositore Okabe.

Il recital sarà eseguito dal pianista Benyamin Nuss, noto per le sue esibizioni nei concerti ufficiali di Final Fantasy e Kingdom Hearts, oltre che per le sue collaborazioni con celebri compositori giapponesi come Nobuo Uematsu e Yoko Shimomura.

Oltre al tour, verrà pubblicato un album speciale registrato a Tokyo e prodotto in occasione della tournée. Questo progetto, curato direttamente dal team musicale di NieR e da Square Enix, punta a offrire un’esperienza unica per i fan della serie, nota per il suo impatto artistico e le colonne sonore acclamate a livello globale.

E la bella notizia è che, una volta tanto, il tour arriverà anche in Italia il 7 giugno 2025 al Teatro Ghione a Roma.

Il tour europeo inizierà il 19 aprile 2025 a Parigi e farà tappa in diverse città, tra cui Düsseldorf, Praga e Londra. Altre date verranno annunciate in seguito. I biglietti per le prime esibizioni saranno disponibili dal 19 febbraio 2025 a questo indirizzo.

È bello vedere che un videogioco di culto come questo sia ancora celebrato in questo modo, in maniera simile a quanto accadrà con The Witcher 3, per altro.