The Witcher 3 diventa quasi un gioco next-gen, grazie ai fan

Mentre molti giocatori attendono con impazienza The Witcher 4 e l’avventura inedita di Ciri, tanti altri continuano a rivivere la leggenda di Geralt di Rivia nel terzo capitolo della saga.

Dal 2015 a oggi, The Witcher 3 (che trovate su Amazon) ha visto innumerevoli mod su PC, alcune delle quali non solo espandono l’esperienza di gioco, ma portano la grafica a livelli stratosferici.

Mentre The Witcher 4 si preannuncia come un viaggio mozzafiato, alcuni giocatori con PC da urlo stanno trasformando il terzo capitolo in un vero e proprio titolo di nuova generazione, o quasi.

Un recente video su YouTube mostra il gioco con una combinazione di mod visive avanzate, spingendo la grafica a livelli che sembrano appartenere a PlayStation 6 o Xbox Next.

Naturalmente, il video è stato catturato su un PC dotato di NVIDIA RTX 4090, sfruttando ray tracing e impostazioni ultra per creare un risultato sbalorditivo.

«È così bello che sembra un gioco completamente nuovo,» ha commentato un fan sotto al video.

Gli effetti di riflessione dell’acqua sono ipnotici, le animazioni di Geralt scorrono con una fluidità incredibile e l’illuminazione dinamica genera ombre e luci mozzafiato.

È un’esperienza che sembra ridefinire il gioco, tra particellari più dettagliati, texture rifinite e un framerate altissimo.

Se vi manca un motivo per tornare nel Continente, questo potrebbe essere quello giusto. Dopotutto, come ha scritto un utente nei commenti: «Questo gioco sarà bellissimo anche nel 2077.»

Con The Witcher 4 in arrivo nei prossimi anni, le aspettative sono alle stelle. Se il trailer rilasciato finora è solo un assaggio, possiamo prepararci a rimanere a bocca aperta.

Se c’è infatti un gioco che non smette mai di stupire, anche dopo 10 anni, è proprio The Witcher 3. Il fatto che dopo quasi dieci anni riesca ancora a far parlare di sé con mod grafiche spettacolari dimostra la qualità senza tempo del titolo di CD Projekt RED.

Certo, non tutti possono permettersi un PC così potente, ma sognare di giocarlo con una grafica da PS6 non costa nulla.