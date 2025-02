The Sims 4, tornato il personaggio che i fan aspettavano da anni

Il celebre ladro dei The Sims ritorna dopo 11 anni di assenza nel quarto capitolo della serie.

Electronic Arts ha annunciato l'aggiunta del personaggio divenuto iconico come parte di un aggiornamento gratuito per The Sims 4, che trovate anche su Amazon, in occasione del 25° anniversario della serie.

L'introduzione del ladro, ora chiamato Robin Banks, riporta l'elemento di suspense notturna che caratterizzava i primi tre capitoli.

Il personaggio si intrufola nelle case di notte, quando i Sim dormono, per rubare oggetti di valore prima di fuggire. I giocatori possono contrastarlo chiamando la polizia o installando un allarme antifurto.

Ma non solo: l'aggiornamento aggiunge 37 nuove interazioni e 50 reazioni uniche legate al ladro, compatibili con il gioco base e 17 espansioni.

Ad esempio, i cani possono inseguire il malvivente, i licantropi intimorirlo, mentre gli scienziati possono immobilizzarlo con un raggio congelante.

EA ha precisato che le visite del ladro saranno rare di default, ma i giocatori potranno aumentarne la frequenza attivando la sfida "Heist Havoc".

Questo aggiornamento prepara il terreno per la prossima espansione "Businesses & Hobbies", in uscita il prossimo 6 marzo, che permetterà di gestire varie attività come caffetterie per animali e studi di tatuaggi.

L'aggiunta del ladro si inserisce in ogni caso nelle celebrazioni per il 25° anniversario della serie The Sims, che includono anche remaster dei primi due capitoli (ora molto migliori rispetto al lancio).

Il ritorno di questo elemento classico della serie dopo oltre un decennio testimonia l'impegno di EA nel mantenere vivo l'interesse dei fan di lunga data, pur continuando ad evolvere il gioco, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni.

Restando in tema, vi ricordiamo che mesi fa un leak avrebbe svelato i primi screenshot e dettagli ufficiali dal misterioso Project Rene, la nuova esperienza multiplayer della saga di cui sappiamo ancora poco.