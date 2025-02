I "nuovi" The Sims 1 e 2 sono ora molto migliori di prima

EA e Maxis hanno rilasciato una patch per le edizioni Legacy di The Sims 1 e The Sims 2, pubblicate venerdì scorso.

Dopo i rumor che anticipavano un ritorno alle origini per la celebre serie di life-sim (che trovate anche su Amazon), al momento del lancio i giocatori si sono trovati di fronte a numerosi problemi tecnici, tra cui crash e glitch.

Le recensioni su Steam hanno definito il debutto "ridicolo", "rotto" e persino una "perdita di denaro", con una media di recensioni "miste" e un generale malcontento.

Il team di sviluppo ha riconosciuto i problemi subito dopo il lancio, promettendo di intervenire con dei fix. E così è stato, come riportato anche da Eurogamer.

La patch rilasciata ieri notte ha risolto diversi bug e migliorato l’esperienza di gioco. Tra i problemi risolti:

Crash : Il gioco non dovrebbe più chiudersi inaspettatamente, specialmente durante il passaggio tra finestre o modalità a schermo intero.

: Il gioco non dovrebbe più chiudersi inaspettatamente, specialmente durante il passaggio tra finestre o modalità a schermo intero. Mappa e viaggi : Ora è possibile cliccare su parti della mappa inizialmente inaccessibili, e la schermata di viaggio non appare più "distorta".

: Ora è possibile cliccare su parti della mappa inizialmente inaccessibili, e la schermata di viaggio non appare più "distorta". Prestazioni grafiche: Risolti vari problemi legati alla visibilità di oggetti e superfici, e ora il gioco dovrebbe lanciarsi correttamente nella maggior parte dei casi.

In particolare, per The Sims 1, sono stati risolti anche errori legati alla visualizzazione della barra del titolo e all’interazione con la mappa del vicinato.

Inoltre, il gioco ora si avvia correttamente in quasi tutte le situazioni, e i giocatori dovrebbero vedere meno schermi di caricamento problematici.

Per The Sims 2, sono stati corretti bug che causavano la scomparsa di Sim, problemi con le risoluzioni e i crash dopo la creazione di una famiglia.

Il team ha anche lavorato su un errore che impediva il corretto svolgimento di eventi "cinematografici", come il rapimento alieno.

Nonostante queste correzioni, il team continua a lavorare su altre problematiche complesse, promettendo nuovi aggiornamenti in futuro.

Concludendo il post, il team ha ringraziato i fan per il supporto, sottolineando che questi giochi sono una parte fondamentale della storia di The Sims, che celebra ormai i suoi 25 anni di vita.

Vi ricordiamo che mesi fa un leak avrebbe svelato i primi screenshot e dettagli ufficiali dal misterioso Project Rene, la nuova esperienza multiplayer della saga.