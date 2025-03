The Last of Us Stagione 2 come "specchio" della società, secondo Joel

Il potere catartico della narrazione post-apocalittica è al centro delle riflessioni di Pedro Pascal, protagonista della serie HBO The Last of Us.

L'attore, in una recente dichiarazione, ha esplorato il complesso rapporto tra il racconto distopico e la realtà contemporanea, evidenziando come le storie di crisi e sopravvivenza offrano uno specchio attraverso cui elaborare le ansie collettive.

In un periodo storico segnato da profonde trasformazioni sociali e politiche, Pascal suggerisce che immergersi in questi mondi narrativi rappresenti uno spazio sicuro dove affrontare, seppur indirettamente, le paure che caratterizzano la nostra epoca.

«Esiste un piacere molto sano e a volte malato in questo tipo di catarsi», ha spiegato Pascal durante un incontro con i giornalisti, come riportato da Variety.

L'attore ha sottolineato come The Last of Us offra «uno spazio sicuro per osservare le relazioni umane in condizioni di crisi e sofferenza, tracciando intelligentemente un'allegoria politica e sociale basata sul mondo in cui viviamo».

Questa dimensione allegorica costituisce, secondo Pascal, uno degli elementi più potenti della narrazione post-apocalittica.

Il ritorno alla serie per la seconda stagione rappresenta per Pascal un'opportunità entusiasmante, soprattutto dopo il successo della prima. «Penso ci sia qualcosa di davvero emozionante nel regalare a tutti una nuova stagione di uno show che è stato così amato e su cui tutti hanno lavorato così duramente», ha dichiarato l'attore, evidenziando l'impegno collettivo dietro il progetto.

Pascal riprenderà il ruolo di Joel nella seconda stagione ispirata al gioco (che trovate su Amazon), affiancato nuovamente da Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.

Tra le novità più attese c'è l'ingresso nel cast di Kaitlyn Dever, che interpreterà il personaggio di Abby, figura centrale nella nuova trama.

La seconda stagione, composta da sette episodi, debutterà il 14 aprile in Italia su Sky e NOW, promettendo di approfondire ulteriormente le tematiche e i conflitti presentati nella prima.

Questo, mentre rimane avvolta nell'incertezza la possibilità di un terzo capitolo della saga, ossia l'eventuale The Last of Us: Part III.