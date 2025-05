The Last of Us S2 Episodio 4 ha un cameo inaspettato

Il quarto episodio della seconda stagione di The Last of Us ha sorpreso alcuni fan con un cameo decisamente inaspettato: Josh Peck, volto noto della generazione Nickelodeon, è apparso nei panni di un soldato FEDRA dal carattere tutt’altro che rassicurante.

Il pubblico, abituato a ricordarlo per i ruoli comici e bonari in Drake & Josh o The Amanda Show, ha avuto una vera e propria reazione da “jump scare”, come scrivono alcuni utenti su X.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul quarto episodio della serie ispirata al big Naughty Dog (che trovate su Amazon).

La scena si apre con un flashback ambientato nel 2018 nella zona di quarantena di Seattle. Peck interpreta un soldato arrogante, che si vanta di abusi di potere nei confronti dei civili, rendendosi subito odioso.

Ma il vero colpo di scena arriva quando Isaac, interpretato da Jeffrey Wright, tradisce i suoi compagni di FEDRA facendo detonare delle granate all’interno del camion in cui viaggiano, uccidendo anche il personaggio interpretato da Peck.

La scelta di far apparire un volto così legato al mondo dell’intrattenimento per ragazzi in un contesto tanto crudo e distopico è stata sicuramente azzardata, ma anche efficace.

Che si tratti di una mossa per sovvertire le aspettative del pubblico o semplicemente di un’occasione per un attore di dimostrare la sua versatilità, la presenza di Josh Peck ha avuto l’effetto desiderato: far parlare di sé.

Questo tipo di cameo mi piace quando riesce a essere più di un semplice Easter Egg. Peck, per quanto in un ruolo marginale, ha mostrato un lato inedito, lontano dal suo passato televisivo.

È una mossa che spiazza, certo, ma che dimostra anche il coraggio degli showrunner nel giocare con le percezioni del pubblico. E alla fine, chi l’avrebbe mai detto che un ex idolo dei teen sarebbe finito fatto a pezzi da una granata in The Last of Us?

Ad ogni modo, la mia recensione della seconda stagione nella sua interezza la trovate qui.