The Last of Us Part II Remastered si aggiorna ancora, ma c'è una brutta notizia

Fortunatamente i fan di The Last of Us Part II Remastered non hanno dovuto attendere a lungo prima di vedere un nuovo aggiornamento: Naughty Dog ha già rilasciato in tempo record una patch correttiva per l'edizione rimasterizzata su PS5, che risolve uno dei gravi bug emersi con la versione 2.0.

Come vi avevo già segnalato sulle nostre pagine, l'aggiornamento 2.0 aveva infatti causato qualche problema di troppo con i salvataggi già esistenti, finendo per corromperli o per far perdere upgrade sbloccati ai giocatori.

PlayStation LifeStyle ci segnala che da questo momento è già disponibile la versione 2.0.1, con l'obiettivo di restaurare proprio tutti i progressi che potevano essere stati persi dopo l'ultimo aggiornamento. Tuttavia, se avevate già effettuato l'update, potrebbe esserci una brutta notizia in arrivo.

Il changelog ufficiale segnala infatti che la risoluzione dei bug avverrà con assoluta certezza per tutti coloro che non hanno sovrascritto il salvataggio durante la versione 2.0, ma nel caso lo abbiate già fatto rischierete di rimanere a bocca asciutta:

«Gli sbloccabili ottenuti potrebbero rimanere perduti se continuerete a giocare da un salvataggio creato dopo il 3 aprile 2025, prima di aver effettuato l'aggiornamento alla patch 2.0.1».

Una doccia fredda decisamente non da poco per chi aveva avuto l'unica colpa di aggiornare le proprie copie di The Last of Us Part II (trovate le versioni PS4 su Amazon), sebbene vada anche sottolineato che la patch correttiva sia arrivata con tempistiche molto rapide.

Ovviamente spero che nessuno dei nostri lettori abbia dovuto fare i conti con questo grave bug e che abbiate a disposizione salvataggi aggiuntivi precedenti, con l'augurio che non abbiate perso troppe ore di gioco.

Nel frattempo, non posso che consigliarvi di scaricare il prima possibile questa nuova versione di gioco, così da potervi godere tutte le novità ma senza dover temere problemi aggiuntivi.