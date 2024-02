The Last of Us Part II Remastered, nuovo aggiornamento: ecco le novità

The Last of Us Part II Remastered è disponibile da alcuni giorni, ma è ora il momento di un nuovo aggiornamento, ossia la patch 1.1.1.

Il capolavoro di Naughty Dog ha infatti già ricevuto vari update.

Già alcuni giorni fa è stato infatti il turno di un aggiornamento ricco di novità e fix di vario tipo.

Ora, via sito ufficiale, Naughty Dog ha elencato tutte le novità della patch 1.1.1. Eccole, poco sotto:

Nuovi contenuti

Aggiunta la concept art della skin reversibile WLF agli Extra.

Correzioni di bug e miglioramenti.

Accessibilità

Corretto un problema per cui alcuni oggetti critici per la progressione non venivano rilevati con la modalità Ascolto migliorato in Nuova partita+.

Generale

Corretto un problema con l'importazione dei dati di salvataggio di PS4, per cui i dati dei trofei non venivano sempre aggiornati con precisione.

Corretto un problema per cui le prestazioni del gioco potevano degradarsi durante lunghe sessioni di gioco.

La testa dell'astronauta Ellie non scomparirà più in alcune condizioni.

No Return

Correzioni minori dell'interfaccia utente in tutto il gioco-

Risolti i problemi relativi alla classifica delle corse giornaliere.

È stato risolto un problema per cui i punteggi dei giocatori non venivano visualizzati o scomparivano dalle classifiche.

È stato risolto un problema per cui il Trofeo moddato non teneva conto in modo accurato dei progressi dei giocatori.

È stato risolto un problema a causa del quale i Clicker incatenati potevano assumere una posizione a T quando venivano colpiti dalle molotov.

È stato risolto un problema per cui i bloater in Holdout si concentravano sui compagni invece che sul giocatore.

Gioco

Corretto un problema per cui il giocatore poteva cadere nel terreno nella foresta di Seraphite quando veniva colpito.

Corretto un problema per cui la telecamera di gioco poteva bloccarsi se il giocatore veniva colpito mentre si trovava in un banco di lavoro.

Localizzazione

Correzioni minori alla localizzazione in tutto il gioco

Chissà se queste novità serviranno a far tornare i giocatori su The Last of Us Part II Remastered, che nelle ultime settimane è stato abbandonato dai giocatori dopo l'effetto novità.

Se invece volete sapere invece cosa ne pensiamo del gioco, recuperate la nostra recensione.