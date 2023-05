The Last of Us, la serie trionfa agli MTV Movie Awards

The Last of Us di HBO è uno degli adattamenti di videogiochi meglio realizzati di sempre, tanto che la serie ha ora trionfato anche agli MTV Movie Awards.

La serie ideata da Craig Mazin e Neil Druckmann, basata a sua volta sul gioco di Naughty Dog (che trovate su Amazon) ha portato in scena un risultato finale davvero straordinario.

Ora, mentre già si parla della Stagione 2 e di come questa correggerà i "difetti" della prima, lo show HBO ha portato a casa un bel po' di premi.

The Last of Us aveva ottenuto cinque nomination, tra cui Best Hero per Pedro Pascal come Joel e Best Duo per Pascal e Ramsey.

Le altre nomination sono state quelle per la Best Show, in concorrenza con successi come Stranger Things, oltre al Best Kiss per Anna Torv/Tess e Breakthrough Performance per Ramsey.

Di questi, TLOU ha portato a casa i premi per Best Show, Best Hero e Best Duo. Poco sotto, il tweet che conferma la vittoria.

You can always count on Pedro Pascal to save the day 🦸‍♀️



You voted and he took home the golden popcorn for Best Hero at the 2023 #MTVAwards! pic.twitter.com/IjPFQ4fHFi — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 8, 2023

Per quanto riguarda gli altri premi della serata, tra i vincitori spiccano anche Jenna Ortega, nella categoria Best Performance in a Show per la sua interpretazione nella serie Netflix Mercoledì, e Tom Cruise, Best Performance in a Movie per il kolossal campione d’incassi Top Gun: Maverick.

Per The Last of Us si tratta dell'ennesima conferma delle qualità di una serie che, in breve tempo, è riuscita a fare breccia nel cuore di fan e addetti ai lavori, in maniera più che meritata.

Del resto, secondo un recente rapporto, negli Stati Uniti la serie di The Last of Us HBO ha avuto una media di circa 32 milioni di spettatori per episodio.

Restando in tema, Bella Ramsey ha da poco anche condiviso il pensiero secondo il quale non vede l'ora di approcciarsi alla nuova stagione di TLOU HBO.

Infine, Craig Mazin è tornato a parlare del processo creativo che seguiranno lui e Druckmann per trasformare TLOU Part II in serie TV.