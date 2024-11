The Last of Us 2, un segreto svelato dopo 4 anni

Un Easter Egg nascosto in The Last of Us Part II è stato scoperto dai giocatori a quattro anni dal lancio del titolo.

Il capolavoro Naughty Dog (che trovate su Amazon) a quanto pare ha ancora qualcosa da dire.

Basti pensare che solo pochi mesi fa vi ho rivelato che un livello perduto di The Last of Us Part II Remastered svelerebbe a quanto pare il "mistero" dietro all'iconico tatuaggio di Ellie.

Ora, il nuovo dettaglio passato inosservato ai più collega un elemento della trama principale a un libro che appare brevemente all'inizio del gioco, come riportato anche da DSO Gaming.

L'Easter Egg si trova in una scena iniziale con Abby, uno dei personaggi principali.

Prima di essere svegliata da Manny, Abby sta leggendo un libro intitolato "City of Thieves".

Un utente su Reddit ha notato che il protagonista di questo romanzo si chiama Lev, lo stesso nome di un personaggio chiave che Abby incontrerà più avanti nella storia.

Questo dettaglio sembra essere un sottile riferimento anticipato agli eventi futuri della trama.

"City of Thieves" è un vero romanzo di David Benioff, pubblicato nel 2008, che racconta una storia di formazione ambientata durante l'assedio di Leningrado nella Seconda Guerra Mondiale.

La scoperta ha suscitato interesse nella community dei fan di The Last of Us. Un utente ha commentato: «Neil Druckmann ha dichiarato che City of Thieves è stato un'influenza per The Last of Us Part I. È sia un Easter Egg che un concetto interessante che Abby stia essenzialmente leggendo il libro che ha ispirato il viaggio di Joel ed Ellie, influenzando così la sua vita».

Questo segreto evidenzia l'attenzione ai dettagli degli sviluppatori di Naughty Dog e il loro uso di riferimenti letterari per arricchire la narrazione.

La scelta di far leggere ad Abby un libro che ha influenzato la creazione del primo gioco crea un collegamento meta-narrativo tra i due capitoli della serie.

The Last of Us Part II Remastered, versione aggiornata del gioco originale del 2020, è ora disponibile per PC e PlayStation 5 (qui la nostra recensione).

I fan attendono con impazienza notizie sul terzo capitolo della serie, sebbene a quanto pare qualcosa si stia muovendo.