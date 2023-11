The Elder Scrolls 6 potrebbe battere un record "spiacevole" prima ancora di uscire

The Elder Scrolls 6, previsto tra un bel po' di tempo su PC e Xbox, è infatti ancora in lavorazione, sebbene a quanto pare starebbe già per segnare un primo record.

Mettendo da parte Starfield i giocatori attendono con ansia il prossimo The Elder Scrolls.

Nonostante il gioco stato annunciato con largo anticipo a causa dell'incessante richiesta dei fan, sembra proprio che si inizia già a parlare del prossimo big Bethesda.

Difatti, dopo che è stato rivelato che il prossimo The Elder Scrolls 6 avrà a quanto pare il sistema di progressione di Skyrim, sembra che con ogni probabilità batterà un enorme record prima ancora di essere rilasciato nei negozi.

Come riportato da GameRant, infatti, The Elder Scrolls 6 potrebbe superare il traguardo dei 3.000 giorni senza un nuovo trailer.

Nella migliore delle ipotesi, sulla base delle informazioni attuali, TES 6 potrebbe mostrarsi in un altro trailer solo tra due anni, e in quel caso saranno comunque passati 7 anni dal primo teaser.

The Elder Scrolls 6 potrebbe quindi non ricevere un altro trailer per diversi anni ancora, forse non prima del 2025 o 2026 nella migliore delle ipotesi, rendendo l'attesa dei fan la più lunga di sempre per un gioco Bethesda.

Del resto, è cosa noto che il gioco sia stato annunciato con largo anticipo a causa dell'incessante richiesta dei fan.

Vero anche che The Elder Scrolls 6 dovrà fare sua l'ingombrante eredità di The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Infine, per quanto riguarda il gioco Bethesda del momento, ossia Starfield, nella nostra recensione Stefania vi ha raccontato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»