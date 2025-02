The Elder Scrolls 6: NPC venduto all’asta per 85mila dollari, ma il vincitore resta un mistero

Bethesda Game Studios ha acceso l’entusiasmo dei fan con un’asta "silenziosa" che permetteva di dare il nome a un NPC in The Elder Scrolls 6.

Dopo un’intensa battaglia di offerte, il vincitore si è assicurato il premio per la cifra astronomica di 85.450 dollari.

Tuttavia, a sorpresa, non si tratta dell’Unofficial Elder Scrolls Pages, ossia uno dei più grandi archivi dedicati alla saga, come riportato anche da GR+.

Dal 1995, infatti, l’UESP è il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda The Elder Scrolls (serie che trovate anche su Amazon), quindi non stupisce che il gruppo abbia partecipato all’asta insieme a The Imperial Library e a diversi content creator della community TES.

Alla fine, però, non sono riusciti a spuntarla. Ora sono curiosi di scoprire chi abbia vinto e, soprattutto, quale nome verrà dato al misterioso NPC.

«L’asta silenziosa per The Elder Scrolls 6 si è chiusa a 85.450 dollari,» ha dichiarato l’UESP in un post.

«Noi dell’UESP, The Imperial Library e un ampio gruppo di creatori di contenuti di TES eravamo in corsa per questo premio fino alla fine. Se hai vinto, contattaci! Ci piacerebbe sapere cosa hai in mente.»

Se avessero vinto, i membri dell’UESP avrebbero utilizzato l’NPC per commemorare Loranna Pyrel, una fan della serie scomparsa di recente.

Loranna è stata una figura molto attiva nella community di The Elder Scrolls, nota soprattutto per aver creato Loranna’s RP, un celebre gioco di ruolo basato sui forum.

«Il nostro piano era di dedicare il nome a una fan che è venuta a mancare, Loranna,» hanno spiegato. «Siamo ancora interessati a rendere omaggio alla sua memoria e stiamo valutando altre opzioni per farlo.»

Al momento, nessuno ha ancora rivelato il nome del vincitore o dell’NPC che verrà introdotto in The Elder Scrolls 6. Resta da vedere se il misterioso NPC sarà un omaggio affettuoso a un fan o un’interpretazione più ironica e satirica.

Per ora, la community di The Elder Scrolls attende con impazienza di scoprire il destino di questo prezioso posto nel prossimo episodio della saga.

Nell'attesa di scoprirlo, una nuova teoria dei fan suggerisce la possibile data di uscita del sesto capitolo, sparito ormai da tempo.