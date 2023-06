The Elder Scrolls 6, Microsoft potrebbe aver svelato l'anno di lancio

Nuovo colpo di scena per il possibile lancio di The Elder Scrolls 6: stando alle ultime affermazioni degli avvocati di Microsoft, il sesto capitolo della saga di Bethesda potrebbe uscire molto prima del previsto.

Nelle ultime settimane sembravano essere arrivate conferme per un lancio incredibilmente distante per il successore di Skyrim (lo trovate su Amazon), al punto che avrebbe potuto perfino saltare l'attuale generazione.

Phil Spencer aveva infatti dichiarato che potrebbero volerci altri 5 anni prima che possa vedere la luce: un'indicazione che sembrava suggerire un debutto sulle prossime console Xbox, saltando Series X|S.

Dichiarazioni che, adesso, rischiano di essere contraddette dalla stessa Microsoft: come riportato da The Verge, durante la causa legale contro la FTC sembra infatti che potrebbe essere stato anticipato perfino l'anno di uscita.

«Ci sono due giochi di The Elder Scrolls, uno si chiama Elder Scrolls Online — è un gioco multiplayer, è disponibile oggi su PlayStation. Il gioco di cui stava parlando [Zenimax] era Elder Scrolls 16... l'uscita è prevista per il 2026 come gioco single-player».

No, non c'è stato alcun errore di battitura da parte nostra: per qualche bizzarro motivo, l'avvocato ha chiamato il sesto capitolo "Elder Scrolls 16", saltando ben 10 episodi della serie.

Battute e sviste a parte, le dichiarazioni sembrerebbero aver anticipato un'uscita al 2026 per il sesto capitolo della saga: una curiosa contraddizione rispetto alle dichiarazioni arrivate da Phil Spencer nelle scorse giornate.

È possibile che il capo di Xbox abbia voluto semplicemente essere cauto, prevedendo tempi di sviluppo più longevi di quelli inizialmente previsti, oppure che l'avvocato di Microsoft possa essersi semplicemente sbagliato — e considerando che perfino il nome del titolo era errato, non è un'ipotesi da scartare a priori.

Non possiamo dunque che incrociare le dita e continuare a seguire attentamente la vicenda: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Todd Howard ha già anticipato che The Elder Scrolls 6 potrebbe perfino rivelarsi il suo ultimo videogioco: Bethesda vorrà dunque fare tutto il possibile perché diventi un titolo indimenticabile.

Nel frattempo, il team di sviluppo continua a essere pienamente impegnato per il debutto di Starfield: l'ambiziosa esclusiva Xbox avrebbe dovuto in realtà uscire solo su PS5, prima che Bethesda venisse acquisita da Microsoft.