The Elder Scrolls 6 «potrebbe essere l'ultimo» per Todd Howard

The Elder Scrolls VI è attualmente in lavorazione in quel di Bethesda, nonché ultimo capitolo di una delle saghe fantasy più amate di sempre, il quale purtroppo si sta facendo attendere un bel po'.

Il successore di Skyrim, che trovate anche su Amazon, si è per ora mostrato solo in un breve teaser trailer, uscito ormai ben 5 anni fa.

E s The Elder Scrolls VI dovrà durare per almeno 10 anni, del gioco non sappiamo ancora nulla.

Bethesda aveva del resto già spiegato di volersi prendere tutto il tempo necessario per sviluppare un gioco degno del nome che porta, arriva ora una dichiarazione da parte di Todd Howard.

Come riportato anche da GamesRadar, il boss di Bethesda ha reso noto che potrebbe mettere la parola fine dopo l'uscita del sesto capitolo della saga di TES.

Parlando con IGN US, Howard ha riflettuto sul cambiamento della natura dietro la creazione dei videogiochi. Non solo ci vuole più tempo per realizzarli, ma anche il loro supporto dopo il lancio è diventato una parte importante dei piani, compresi quelli di Bethesda con Starfield.

Dato che Bethesda deve realizzare i sequel di The Elder Scrolls e Fallout dopo la prossima epopea sci-fi, Howard è realista riguardo al suo futuro.

«Mentre un tempo si usciva con un gioco e poi si passava a un sequel, ora possiamo sostenerlo per un periodo di tempo molto più lungo, e questo è il nostro piano», ha dichiarato.

«E poi, se guardiamo a un The Elder Scrolls 6, questo è un gioco in cui... Probabilmente non dovrei dirlo. Ma se faccio i conti, non sarò più giovane. [...] Potrebbe essere l'ultimo che faccio. Non lo so».

Sicuramente, se TES 6 sarà l'addio di Howard all'industria o anche solo alla serie Bethesda, solo il tempo potrà dirlo.

Vero anche che Bethesda Game Studios starebbe al momento dedicando tutte le sue energie su Starfield, nuova IP sci-fi di cui ora sappiamo un bel po' di dettagli.

Ricordiamo in ogni caso che TES 6 non uscirà su console PS5, ma resterà un’esclusiva Xbox.

