Il mondo dei videogiochi digitali spesso riserva destini crudeli alle opere che dipendono interamente dai server online per funzionare: quando una casa editrice decide di staccare la spina, migliaia di giocatori si ritrovano con prodotti acquistati regolarmente che diventano improvvisamente inutilizzabili.

È esattamente quello che è accaduto a The Crew di Ubisoft, con una controversia che ha aperto un vero e proprio "vaso di Pandora" e portato alla nascita dell'iniziativa Stop Killing Games, che verrà discussa al Parlamento Europeo proprio per porre un freno a questo triste fenomeno. Ubisoft si era inoltre trovata quasi costretta ad assicurarsi che per i suoi prossimi capitoli (che trovate su Amazon) non si verificasse più lo stesso inconveniente, anticipando di aver programmato modalità offline anche dopo un'eventuale chiusura dei server.

Fortunatamente, questa storia sta per avere un epilogo decisamente inaspettato e insperato, grazie alla determinazione della comunità di appassionati: come riportato da PC Gamer, il primo capitolo di The Crew sta per tornare ufficialmente giocabile, almeno per chi aveva acquistato regolarmente il gioco su PC.

Il 15 settembre 2025 segnerà una data storica per gli amanti delle corse arcade: The Crew Unlimited si prepara a riportare in vita il titolo Ubisoft attraverso un emulatore di server personalizzato sviluppato interamente dai fan. Il progetto, secondo quanto annunciato sul sito web ufficiale del team, ha raggiunto la fase di completamento delle funzionalità principali e ora rimangono soltanto i test finali prima del lancio pubblico. Il leader del progetto, identificato con il nickname whammy4, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

«Abbiamo investito molto tempo ed energia in questo progetto, e finalmente sta per concretizzarsi. Siamo emozionati quanto voi. Grazie a tutti per la pazienza, la comprensione e il supporto».

L'emulatore sarà disponibile per il download direttamente dal sito di The Crew Unlimited, che trovate al seguente indirizzo, ma i giocatori dovranno possedere una copia originale del gioco per potervi accedere. Gli sviluppatori metteranno infatti a disposizione soltanto l'emulatore per simulare i server ufficiali del titolo Ubisoft, consentendo di continuare a giocare con le copie regolarmente acquistate.

Come anticipavamo in precedenza, per il momento il supporto sarà limitato alle versioni PC, anche se gli sviluppatori non escludono la possibilità di implementare il supporto per le console in futuro. Per quanto riguarda invece le modifiche, sarà possibile utilizzare qualsiasi tipo di mod nelle modalità offline, mentre online saranno consentite esclusivamente quelle di natura cosmetica.

La questione più delicata riguarda la possibile reazione di Ubisoft di fronte a questa iniziativa, dato che progetti simili hanno storicamente attirato l'attenzione degli avvocati delle grandi compagnie, spesso seguita da lettere di diffida e ingiunzioni legali.

The Crew Unlimited si trova comunque in una posizione particolare: non solo la gestione della chiusura di The Crew ha generato una tempesta di critiche senza precedenti contro Ubisoft, ma nella sezione "Ringraziamenti speciali" del sito web emerge anche un riconoscimento al publisher «per aver permesso che questo gioco esistesse». Questo potrebbe suggerire che sia stato raggiunto qualche tipo di accordo tacito, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di nessuna delle parti coinvolte.

Ad ogni modo, se anche voi avevate acquistato il primo capitolo della serie e avete ancora a disposizione i file di gioco, non possiamo che invitarvi a segnare il 15 settembre sul vostro calendario.