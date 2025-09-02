Come ogni mese, il catalogo di Xbox Game Pass (che ha annunciato i primi disponibili a settembre) non si arricchisce soltanto di nuove uscite, ma deve anche dire addio ad alcuni titoli. Microsoft ha confermato che il 15 settembre 2025 saranno rimossi tre giochi, che non saranno più disponibili gratuitamente per gli abbonati.

Gli utenti avranno quindi poco meno di due settimane per recuperarli o per sfruttare lo sconto riservato agli iscritti Game Pass, che consente di acquistarli con il 20% di sconto prima della loro rimozione definitiva.

Ecco i giochi che lasceranno il catalogo a metà mese:

All You Need is Help (Cloud, Console e PC)

Wargroove 2 (Cloud, Console e PC)

We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Console e PC)

Si tratta di un addio piuttosto sentito, soprattutto per gli amanti degli strategici e dei titoli dal fascino retrò. Wargroove 2 è stato infatti accolto molto positivamente grazie al suo gameplay a turni che omaggia grandi classici come Advance Wars, mentre We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie è una riedizione di uno dei giochi più eccentrici e amati della serie Katamari, famosa per il suo stile unico e surreale.

Meno noto al grande pubblico ma comunque interessante è All You Need is Help, titolo cooperativo che punta tutto sul gioco di squadra e sulla collaborazione in contesti sempre più caotici.

Chi non li ha ancora provati ha quindi ancora un po’ di tempo per lanciarsi in queste esperienze. Dopo il 15 settembre, l’unico modo per continuare a giocarci sarà l’acquisto diretto, sfruttando fino all’ultimo giorno la promozione dedicata agli abbonati.

Nel frattempo, la libreria Game Pass continuerà ad arricchirsi con nuovi arrivi di peso nella prima e nella seconda metà del mese, tra cui Hollow Knight: Silksong e Frostpunk 2, confermando ancora una volta la varietà di un servizio che resta tra i più apprezzati dagli appassionati.